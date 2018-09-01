Цього року першокласники пішли до школи по-новому: що змінилося для учнів

Першокласники радіють через те, що розпочалося їхнє шкільне життя. Але поки що – жодних домашніх завдань і оцінок для першачків. Їх навчатимуть виключно через гру і даватимуть більше свободи – такі вимоги нової школи.

Більшість шкіл та вишів вирішили влаштувати День знань саме 1-го вересня.

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Як воно – бавитись у стінах школи вже оцінив син телеведучої Сніжани Єгорової Іван. Хлопчик, схоже, ще не здогадується скільки всього йому тут доведеться освоїти. За словами мами, він вміє рахувати лише до 5, не пише і не читає. А от першокласниця Соломія вже вміє рахувати до ста і читати по складах.

Якщо дитина стомилася, ми можемо дозволити їй просто підвестися і попити водички, і вона може зробити це стільки разів, скільки їй до вподоби, якщо вона стомилася, то може підійти до килима і лягти відпочити,

– сказала вчитель початкових класів гімназії №48 міста Києва Неоніла Макіна.

Те, що у перших класах для їхніх дітей поки що немає навіть парт, бо не встигли закупити, батьків не засмучує. Заняття на килимках продовжить дитинство.

Мама Соломії радіє, що її дитина – учениця саме цього закладу. А могла і не потрапити: цьогоріч до школи зараховували за територіальним принципом. У першу чергу тих, хто живе поруч, решту охочих – на залишок місць.



Київська гімназія №48

Аби першокласники встигли адаптуватися до школи, посприяли у профільному міністерстві: не встигли надрукувати підручники. Тож до жовтня діти більше гратимуться, ніж навчатимуться. Така ж ситуація і в Кловському ліцеї, де сьогодні теж пролунав перший дзвоник.

Щоправда, одномісні парти у першачків тут давно, а от на підручники теж чекають. Батьки сподіваються, що освітня реформа дозволить і їхнім дітям потрапити до елітного закладу. Бо у пріоритеті ті, хто живе поруч. Шанси підвищуються і якщо у школі вже навчаються старші брати чи сестри.

Цього року у столиці за парти вперше сіли 34 тисячі дітей. Їхні знання аби зарахувати до школи не перевіряли – це теж особливість нової школи.