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      Цього року Україна зможе експортувати 37 млн тонн зернових

      Агроновини 180 Читать новость на русском

      Цього маркетингового року Україна зможе експортувати 37 млн тонн зернових, підрахували у міністерстві Агрополітики. А це на понад 10 % більше, ніж торік. Наразі зерновики продали за кордон понад 20 млн тонн збіжжя.

      За три роки Україна планує збільшити виробництво зерна до 100 млн тонн. А це дозволить подвоїти експорт, відзначає Міністр агрополітики Олексій Павленко. 

      Зокрема, про бажання інвестувати в інфраструктуру України вже заявили представники корейських компаній. 

      Зазначимо, Україна вже експортувала понад 20 млн тонн зерна. Це рекордні обсяги продажів. 

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      Теги: Експорт Міністерство аграрної політики
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 28 січня 2015
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