Цього року Україна зможе експортувати 37 млн тонн зернових
Цього маркетингового року Україна зможе експортувати 37 млн тонн зернових, підрахували у міністерстві Агрополітики. А це на понад 10 % більше, ніж торік. Наразі зерновики продали за кордон понад 20 млн тонн збіжжя.
За три роки Україна планує збільшити виробництво зерна до 100 млн тонн. А це дозволить подвоїти експорт, відзначає Міністр агрополітики Олексій Павленко.
Зокрема, про бажання інвестувати в інфраструктуру України вже заявили представники корейських компаній.
Зазначимо, Україна вже експортувала понад 20 млн тонн зерна. Це рекордні обсяги продажів.
Джерело: Телеканал новин "24"
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