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Цього тижня Україну накриють магнітні бурі: що це таке та кому їх слід остерігатися

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Магнітні бурі почнуть посилювати з 12 квітня
Магнітні бурі почнуть посилювати з 12 квітня / Фото з відкритих джерел

З 12 квітня на Землі спостерігатиметься значне посилення магнітних бур, що торкнеться і України . Відтак, метеозалежним людям варто очікувати на погіршення самопочуття, погіршення сну та загострення хронічних хвороб.

Про це повідомляє телеканал "Україна".

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Так, за словами фахівців, метеозалежність – це хвороблива реакція організму на зміну погоди, наприклад, перепади атмосферного тиску або температури повітря.

"Повітря – можемо без нього жити три хвилини. Вода – ми можемо жити дев'ять діб без води. Їжа – 40 діб можемо жити. Без магнітного поля ні біосфера, ні людство в тому вигляді, в якому воно є, не може існувати", – підкреслює завідувач відділом геомагнитизму Інституту геофізики НАН України Михайло Орлюк.

Як пояснює на науковець, у Землі є магнітне поле, яке під впливом Сонця може змінюватися.

"Магнітні бурі, які відбуваються одночасно на всій планеті, викликають мікрочастинки, які приходять з космосу. Тривалість бур – від кількох годин до кількох днів", – зазначив він.

Зауважимо, що в Україні магнітні бурі є слабкішими, аніж в приполярних країнах (Росія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Канада), однак людям з хворобами серця та судин їх, тим не менше, слід остерігатися. Також вчені встановили зв'язок між магнітним полем і частотою захворювань на грип.

"Чим сильніше аномалія магнітного поля, тим більше людей хворіє на грип. Північно-Схід, Північ України – ось для них спостерігається підвищена кількість захворювань на грип. Мінімальними значеннями характеризувались Закарпатська область і Крим", – додає Михайло Орлюк.

До слова, за даними експертів, кількість чутливих до магнітних бур людей насправді є меншою, ніж тих, хто вважає себе таким.

Теги: Новини України Здорове життя Погода
Джерело: 24 Канал
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