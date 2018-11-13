Цьогоріч у Франції запобігли шести терактам

Французькі правоохоронці у 2018 році змогли запобігти шести терористичним атакам.

Про це в ефірі BFM TV заявив глава МВС Франції Крістоф Кастанер.

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Крістоф Кастанер заявив, що з початку 2018 року у Франції змогли запобігти шести атакам. Він додав, що заграза залишається і досі високою, але тепер вона змінила форму.



Крістоф Кастанер в ефірі BFM TV/ Фото BFM TV

За його словами, держава вживає заходів для запобігання радикалізації у суспільстві. Більше того, провоохоронці посилено стежать за тими, хто раніше був засуджений за терроризм.

Нагадаємо, що на 13 листопада припадає третя річниця кривавих терактів у Парижі. Внаслідок серії нападів – у паризьких кафе, на концерті групи The Eagles of Death Metal і неподалік від стадіону Стад-де-Франс – загинули 130 людей, більш ніж 350 отримали поранення.

Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".