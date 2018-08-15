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Цой живий: біографія легенди рок-музики та цікаві факти з життя

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Віктор Цой – біографія, особисте життя музиканта
Віктор Цой – біографія, особисте життя музиканта / 24 Канал

Віктор Цой – легенда російської рок-музики та голос цілого покоління. Його не стало 28 років тому, 15 серпня 1990 року, за офіційною версією, музикант заснув за кермом і зіткнувся з автобусом. Музика, психіатрична лікарня замість армії і робота кочегаром – читайте цікаві факти біографії музиканта далі в матеріалі.

Дивний випадок перервав життя Віктора Цоя на трасі неподалік від Риги. За офіційною версією, музикант заснув за кермом, після чого його авто вилетіло на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом. Фанати настільки сильно не хочуть вірити в його смерть, що з'явилася фраза "Цой не помер. Він просто вийшов покурити".

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Яким же був "останній герой", як він писав свою музику, чому потрапив до психіатричної лікарні і яким було його особисте життя – далі в матеріалі. 

Біографія Віктора Цоя 

Віктор Цой народився 21 червня 1962 року в Ленінграді (нині – Санкт-Петербург). Його батько, Роберт Максимович, був інженером. Мати, Валентина Василівна, працювала вчителем фізкультури. Дід Цоя, Максим Петрович (Цой Син Дюн), був етнічним корейцем, до депортації в Казахстан в 1937 році жив в Примор'ї. Після повернення з депортації працював міліціонером.

У дитинстві Віктор Цой захоплювався малюванням і музикою. Навчався в художній школі, в 1977 році вступив до Ленінградського художнього училища ім. Сєрова (нині – Санкт-Петербурзьке художнє училище ім. Реріха). У 1978 році був відрахований з училища за неуспішність, після чого влаштувався штампувальником на завод. Потім навчався в ленінградському СПТУ-61 за спеціальністю "різьбяр по дереву".

Віктор Цой – біографія, особисте життя музиканта
Віктор Цой

У 1983 році, після закінчення училища, щоб уникнути призову в армію, Цой провів півтора місяці в психіатричній лікарні. Після виписки він написав пісню "Транквілізатор".

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Згодом в різний час працював на реставрації Катерининського палацу, займався рубкою дерев'яних скульптур для дитячих майданчиків, працював прибиральником в лазні, кочегаром в котельні.

Перший гурт та "Кино"

Ще в 1976 році, навчаючись у художній школі, Цой заснував свій перший музичний гурт – "Палата номер 6". У 1979 році був записаний єдиний альбом під назвою "Слонолуние", колектив завершив своє існування в 1981 році.

Віктор Цой – біографія, особисте життя музиканта
Віктор Цой і Майк Науменко

В цьому ж році Цой разом з Олексієм Рибіним і Олегом Валінським заснували гурт "Гарин и Гиперболоиды". На початку 1982 року колектив був офіційно прийнятий в члени Ленінградського рок-клубу, незабаром музиканти змінили назву на "Кино". Згодом членами колективу були також Юрій Каспарян, Георгій Гур'янов, Олександр Титов, Ігор Тихомиров та інші музиканти.

Віктор Цой – біографія, особисте життя музиканта
Віктор Цой та гурт "Кино"

За період своєї творчості музиканти записали 8 альбомів – "46" (1983), "Начальник Камчатки" (1984), "Это не любовь" (1985), "Ночь" (1986), "Группа крови" (1988), "Последний герой" (1989) и "Звезда по имени Солнце" (1989).

Цой був вокалістом і гітаристом, автором практично всієї музики і текстів. У другій половині 1980-х рр., Особливо після виходу альбому "Группа крови", колектив набув широкої популярності в СРСР, регулярно проводив концерти і гастролі, неодноразово ставав лауреатом на фестивалях Ленінградського рок-клубу. Записи "Кино" поширювалися мільйонними тиражами, гастрольні концерти збирали аншлаги на стадіонах. Віктор Цой став символом епохи перебудови.

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Віктор Цой – біографія, особисте життя музиканта
Перші концерти Віктора Цоя

Пісні Віктора Цоя увійшли до першої збірки радянської рок-музики. У 1989 році гурт "Кино" вперше дав концерт за кордоном – в Копенгагені (Данія). В цьому ж році музиканти побували у Франції, де записали альбом "Последний герой". 

Робота і "дармоїдство"

Щоб мати офіційне місце роботи, як це було потрібно в СРСР, і уникнути кримінального переслідування за "дармоїдство", Віктору Цою, як і багатьом іншим людям, пов'язаним з неформальним мистецтвом, доводилося шукати собі якусь не надто обтяжливу посаду.

Наприклад, влітку 1986 року Віктор був прибиральником в лазні на проспекті Ветеранів, де йому потрібно було мити приміщення. Робота займала лише одну годину на добу, але цей час припадав на вечір, коли музичне життя була в самому розпалі – і це було незручно.

Віктор Цой – біографія, особисте життя музиканта
Віктор Цой в котельні "Камчатка"

Восени того ж року Сергій Фірсов запросив Цоя попрацювати кочегаром в котельні "Камчатка", де вони обидва і проводили час аж до 1988 року. У цій знаменитій котельні в різний час працювали і інші відомі музиканти: Олександр Башлачев, Святослав Задерей, Андрій Машнін тощо. Тут же проходили "тусовки" і неофіційні концерти. Потрібно було тільки час від часу підкидати вугілля, а в іншому кочегар міг відчувати себе, за словами самого Цоя, "абсолютно вільним". Зараз в цій котельні влаштований клуб-музей Віктора Цоя.

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Зйомки у фільмах 

Віктор Цой знявся у фільмах "Йя-Хха" (1986), "Конец каникул" (1986), "Рок" (1987), "Асса" (1987), "Игла" (1987) та інших. Був визнаний кращим актором 1989 року за результатами опитування журналу "Радянський екран".

Віктор Цой – біографія, особисте життя музиканта
Віктор Цой у фільмі "Асса"

Останній концерт

Останній концерт Віктора Цоя і гурту "Кино" відбувся 24 червня 1990 року в Москві на стадіоні "Лужники". 15 серпня 1990 року музикант повертався з риболовлі під час відпочинку в Латвійській РСР. Перебуваючи за кермом автомобіля "Москвич-2141", він не впорався з керуванням.

Віктор Цой – біографія, особисте життя музиканта
Цой загинув у 28 років

Автомобіль зіткнувся з рейсовим автобусом, що рухався йому назустріч. 19 серпня Цой був похований на Богословському кладовищі в Ленінграді.

"Чорний альбом" і пам'ятники Цою

Після загибелі Віктора Цоя, в кінці 1991 року, був випущений дев'ятий альбом групи – "Кино", відомий також як "Чорний альбом".

Пам'ятники Віктору Цою встановлені в Латвії (на місці його загибелі) і Барнаулі. У Москві розташована стіна пам'яті музиканта. Меморіали, подібні московській "стіни Цоя", існують і в деяких інших містах Росії і країнах СНД. В тому числі, і в Києві. 

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Віктор Цой – біографія, особисте життя музиканта
Стіна пам'яті Віктора Цоя в Києві

Особисте життя Віктора Цоя 

Віктор Цой був спокійним за характером, але досить замкнутою особистістю. За спогадами, "він був людиною абсолютно непомітною, яка не вміє себе подати, був навіть сором'язливим в компанії".

5 березня 1982 року в гостях у спільних друзів 19-річний Цой познайомився з Мар'яною Родованською, якій в той день виповнилося 23 роки. У той час Мар'яна була далека від музичного життя. Вона працювала в цирку завідувачкою цехами постановочної частини і мріяла отримати художню освіту. У жінки було кілька знайомих музикантів, до творчості яких вона ставилася прохолодно, але Віктор Цой став щасливим винятком.

Пізніше, у своїй повісті "Точка відліку" Мар'яна написала: "Почуття, яке я відчула, почувши його вперше, скоріше можна назвати подивом, а не захопленням... Не очікувала я від дев'ятнадцятирічного Цоя такої прудкості!". Дівчина полюбила Віктора і серйозно захопилася його музикою, незабаром кинула цирк і стала адміністратором гурту "Кино" і надійним помічником та соратником музикантів.

Віктор Цой – біографія, особисте життя музиканта
Віктор Цой з дружиною та сином

У лютому 1984 року Мар'яна і Віктор одружилися. На їхньому весіллі гуляли практично всі відомі рок-виконавці того часу: Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Олександр Титов, Юрій Каспарян, Георгій Гур'янов і багато інших. 5 серпня 1985 року народилася єдина дитина Віктора Цоя – син Олександр.

У 1987 році пара розійшлася, але офіційно вони не розлучилися. Останній період життя Віктор прожив в Москві з перекладачкою і кінознавцем Наталією Разлоговою, з якою вони познайомились на зйомках фільму.

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Віктор Цой – біографія, особисте життя музиканта
Віктор Цой та Наталія Разлогова

Наталя була не тільки останнім коханням Віктора, але і його хорошим і вірним другом. Після смерті Цоя Наталія повторно вийшла заміж і виїхала в США.

Теги: LifeStyle Новини України Новини Росії Музика
Джерело: 24 Канал
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