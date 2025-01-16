Володар кінопремії "Оскар" та неодноразовий її номінант дуже тепло відгукувався про Україні. А з початком повномасштабного вторгнення він засудив дії Росії, заявивши, що "Путін сіє смерть". Головні заяви Лінча щодо України – передає 24 Канал.

Так, на другий день повномасштабного вторгнення – 25 лютого 2022 року, – Девід Лінч почав регулярне звернення в форматі прогнозу погоди з заклику припинити війну проти України. "Сьогодні я думав про українців та пісню Roads від Portishead", – заявив він на початку.

Якби я міг щось сказати президенту Володимиру Путіну, то сказав би так: ми всі отримуємо до себе таке ставлення, як ставимося до інших людей. І є закон природи – складний і швидкий закон – якого не уникнути. Цей закон – що посієш, те й пожнеш,

– продовжив Лінч у відео.

Кінорежисер звернувся до Путіна, зазначивши, що той сіє смерть і руйнування. Він наголосив, що українці не напали на його країну, тобто Росію, а вона пішла і атакувала Україну.

"І в цьому шоу, у якому ми всі беремо участь, є обмежений час. Ще є чимало часу, – ще багато життів, – аби ви пожинали те, що посіяли. Моя порада вам: врятуйте себе, врятуйте українців, врятуйте світ. Почніть лагодити зі своїми сусідами. Почніть будувати дружбу. Ми сім'я всього світу. І в ній немає більше місця таким абсурдним речам. Нумо, зупиніть цю атаку", – наголосив він.

Звернення Девіда Лінча на другий день Великої війни: дивіться відео