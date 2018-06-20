Цукерберг зробив ривок у рейтингу багатіїв

Статки творця Facebook Марка Цукерберга сягнули 81,3 мільярди доларів, що лише на 725 мільйонів доларів менше ніж у виконавчого директора Berkshire Hathaway Inc. Воррена Баффета.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що цьогоріч Цукерберг підзаробив 8,5 мільярдів доларів.

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У той же час Баффет втрачає позицію у рейтингу багатіїв через благодійність. Так, він ще давніше пожертвував близько 290 мільйонів акцій Berkshire Hathaway класу B благодійним організаціям. Зараз ці акції зараз коштують понад 50 мільярдів доларів.

Лідерами у рейтингу багатіїв досіє є засновника Amazon.com Inc. Джеффа Безоса з 143,6 мільярдами доларів та співзасновника Microsoft Corp. Білл Ґейтс з 92,7 мільярдами.