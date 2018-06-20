04:26
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 15°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
  • субота
    15°C 12°C
  • неділя
    19°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки

Цукерберг зробив ривок у рейтингу багатіїв

337 Читать новость на русском
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг / EFE

Статки творця Facebook Марка Цукерберга сягнули 81,3 мільярди доларів, що лише на 725 мільйонів доларів менше ніж у виконавчого директора Berkshire Hathaway Inc. Воррена Баффета.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що цьогоріч Цукерберг підзаробив 8,5 мільярдів доларів.

Читайте також: Біткойнові мільярди: стало відомо, хто володіє найбільшою кількістю криптовалюти

У той же час Баффет втрачає позицію у рейтингу багатіїв через благодійність. Так, він ще давніше пожертвував близько 290 мільйонів акцій Berkshire Hathaway класу B благодійним організаціям. Зараз ці акції зараз коштують понад 50 мільярдів доларів.

Лідерами у рейтингу багатіїв досіє є засновника Amazon.com Inc. Джеффа Безоса з 143,6 мільярдами доларів та співзасновника Microsoft Corp. Білл Ґейтс з 92,7 мільярдами.

Теги: Марк Цукерберг Гроші Рейтинги Facebook
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 червня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 848
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 червня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 303
Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
20 червня, 22:00 Головні новини 20 червня: Жебрівський – аудитор НАБУ, Тимошенко йде у президенти
2060
Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
20 червня, 21:01 Окремі голи Росії, то якась нечиста сила, – єдиний український арбітр на ЧС з футболу
Іван Вербицький 2359
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
20 червня, 20:02 Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
Катерина Петренко 679
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук