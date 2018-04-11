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Цукерберг знову в Конгресі: онлайн-трансляція його свідчень

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Марк Цукерберг знову дає свідчення
Марк Цукерберг знову дає свідчення / news.theceomagazine.com

11 квітня глава Facebook Марк Цукерберг знову дасть свідчення конгресменам в Палаті представників. Його знову допитують у справі про масштабний витік даних користувачів соцмережі.

Напередодні Цукерберг майже 5 годин свідчив на слуханнях в Сенаті США.

Під час свідчень СЕО Facebook ще раз вибачився перед користувачами соціальної мережі та згадав про проблеми, які має вирішити його компанія. Він також запевнив сенаторів, що алгоритми соцмережі не проводять кросплатформовий збір даних.

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Також він наголосив, що акаунти Cambridge Analytica і всіх пов'язаних з нею організацій в Facebook заблоковані.

Крім того, під час доповіді Цукерберг говорив про можливе втручання Росії у вибори в США. За його словами, у Facebook очікували на можливі кібератаки зі сторони Росії, проте не на створення фейкових акаунтів. Він стверджує, що Facebook розробив нові інструменти штучного інтелекту для вилучення підроблених облікових записів, які створили не лише для виборів в США у листопаді, але і перед виборами в Бразилії, Мексиці, Пакистані, Угорщині та Індії.

Цукерберг знову дає свідчення: онлайн

Що відомо про скандал із витоком приватних даних із Facebook? Нещодавно стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).

Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.

Теги: Інтернет Техно Марк Цукерберг Facebook
Джерело: 24 Канал
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