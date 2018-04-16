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Что будет с фейсбуком, если донимать Цукерберга: абонемент на месяц – 5 долларов

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Марк Цукерберг в Сенате США на допросе
Марк Цукерберг в Сенате США на допросе / facebook Владимира Спиваковского

Все равно непонятно. Цукерберг придумал социальную сеть и предоставляет ее – бесплатно и быстро. Но люди хотят, чтобы было не только бесплатно, но и без рекламы. И чтобы настройки не глючили, и чтобы он ни на чем не зарабатывал.

И чтобы сами люди, выкладывая свои фотографии на всеобщий открытый просмотр, были защищены от того, что их увидят какие-то злодеи.

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И конечно, против всех кибер злодеев мира должен бороться один только Марк. В одиночку. Ну, и чтобы, естественно, лично он перед всеми ползал на коленях и умолял его простить за все.

Ну что ж. Не хотели по-хорошему даром, будет по-коммерчески платно. Абонемент на месяц 5 долларов. Без рекламы – 10 долларов. Данные шифровать – еще 15 долларов. Другие услуги – по прейскуранту.

Странно, что люди не просто злые и завистливые. Они своего счастья не видят. Забыли сказку о рыбаке и рыбке, и чем она закончилась.

Договор длинный, вы не можете прочитать? Так все такие договора – на 50 страниц, где много букофф. А не пропишешь все в деталях – потом же и обвинят: так у вас же не написано. И как тут угодить?

Сенаторы уже однажды обожглись с Биллом Гейтсом, когда обвинили его в монополизме и заставляли разделить компанию пополам или… помочь конкурентам (!!!) создать альтернативные компании.

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Но он вышел из положения тем, что пригрозил им, что он переведет всю компанию с заводами в Ирландию, и там будет платить налоги. Так сенаторы быстро поумнели.

Цукерберг, если сильно надавят и будут продолжать линчевать, может вообще закрыть ФБ, и гори оно огнем. На его место придет какая-нибудь китайская сеть. Вот потом пусть все и порадуются.

Он пообещал все исправить. И даже нанять 20 тысяч (!!!) новых сотрудников для обеспечения безопасности и предотвращения краж личных данных.

Марк Цукерберг в Сенате США
Марк Цукерберг на допросе

А я вот думаю: если на грузовой корабль нападут сомалийские пираты – отвечает ли капитан за безопасность от них своего корабля? Должен ли каждый капитан нанимать частную армию и кучу эсминцев для безопасности своего рейса?

И если ситуация с Фейсбуком является угрозой национальной безопасности и безопасности граждан всего мира, то зачем тогда все эти ЦРУ, ФБР и специально обученные кибервойска? Почему они не обеспечивают информационную безопасность одного из самых успешных и удобных в мире бизнесов?

Вообще-то все идет к тому, что скоро все обо всех будут все знать. Уже даже швейцарские банки не держат тайну вкладов. И любые личные данные есть везде: в кредитных карточках, в авиабилетах, паспортных столах, в других соцсетях, в компаниях, телефонных справочниках…

И где-то все равно это будет собираться вместе. Ничего нельзя будет утаить. Мир перейдет к другим психологическим, поведенческим и моральным установкам. Это не хорошо и не плохо.

Просто так теперь устроен мир.

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Автор: Володимир Співаковський
Теги: Новини України Техно Новини політики Публікації Соцмережі Facebook Марк Цукерберг
Джерело: Владимир Спиваковский
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