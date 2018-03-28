Цукерберг планує виступити в Конгресі США через скандал з витоком персональних даних у Facebook
Засновник і власник соцмережі Facebook Марк Цукерберг планує виступити в Конгресі США на слуханнях з питання захисту персональних даних
Про це повідомляє телеканал CNN.
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"33-річний генеральний директор соцмережі прийшов до висновку, що йому доведеться давати свідчення Конгресу протягом декількох тижнів. В даний час компанія опрацьовує план виступу Цукерберг в Конгресі", – відзначили співрозмовники телеканалу.
Минулого тижня М.Цукерберг вже говорив про готовність відповісти на питання в Конгресі США, але додав, що не вважає себе найкращим джерелом інформації.
Нагадаємо, у Facebook стався найбільший витік інформації за всю історію його діяльності. Приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA) зібрала дані приблизно 50 мільйонів користувачів соціальної мережі та використала їх без дозволу.
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