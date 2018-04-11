Про що говорив Марк Цукерберг в Сенаті: ТОП-15 відповідей власника Facebook

Ввечері 10 квітня засновник Facebook Марк Цукерберг майже 5 годин давав покази в американському Сенаті. Представники юридичного комітету та комітету з торгівлі, науки та транспорту задавали питання про дані користувачів та про втручання у вибори президента США за допомогою соціальної мережі.

Про це повідомляє Meduza.

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Варто зазначити, що Цукерберг визнав те, що його компанія припустилася помилки, але пообіцяв вжити заходів для кращого контролю за безпекою даних.

"Facebook – компанія ідеалістів та оптимістів. Ми створили інструмент для спілкування, але не змогли захиститися від того, щоб їх використовували, аби зашкодити. Це велика помилка. Це моя помилка. Я жалкую. Я створив Facebook, керую компанією і я відповідаю за те, що трапилося. Зараз у нас три основних мети. Перше – розібратися в тому, що робила з нашими даними Cambridge Analytica і скільки користувачів це заділо. Друге – перевірити інші додатки, які масово запитують дані. Третє – запобігти подібним витокам в майбутньому", – наголосив керівник компанії Facebook Марк Цукерберг.

Про запити даних користувачів

Марк Цукерберг розповів, що були випадки, коли додатки відсилали запити на отримання даних в такій кількості.

Такі випадки були. Я не знаю, скільки. Мої співробітники нададуть вам інформацію.

Також засновник Facebook повідомив, що якщо користувачі не хочуть, аби їх дані використовували для таргетованої реклами, то їм самим доведеться платити за користування Facebook.

Зараз у компанії немає можливості зробити Facebook платним. Ми хочемо зберегти безкоштовний сервіс доступний для всіх, адже в інший спосіб не можливо зібрати мільярди користувачів.

Також Цукерберг наголосив, що завжди буде безкоштовна версія популярної соцмережі.

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Марк Цукерберг підкреслив, що те, що ви напишете в месенджері WhatsApp це ніяк не вплине на рекламу у Facebook. Приміром, якщо ви згадаєте в повідомленні фільм "Чорна пантера", соціальна мережа не буде вам пропонувати рекламу лише про цей фільм.

Те, що ви пишете в WhatsApp ніяк не впливає на рекламу в Facebook.

На питання про користувацьку угоду та чи читають її користувачі Цукерберг відповів, що переконаний, що навряд його зазвичай хтось читає.

Навряд його зазвичай читають. Думаю, потрібно запропонувати більш зрозумілий та стислий варіант угоди.

Про недопустимі пости в соцмережі та управління ними

Керівник Facebook підкреслив, що до кінця поточного року в компанії близько 20 тисяч людей займатимуться аналізом постів та пошуком терористичної пропаганди. Також до пошуку так званих hate speech ("ненависних постів") залучать штучний інтелект.

Автоматично виділити "ненависні пости" дуже тяжко через лінгвістичні особливості. До кінця року перевіркою постів у нас займатимуться більше 20 тисяч людей. Ми вже успішно застосовуємо штучний інтелект для пошуку терористичної пропаганди. Думаю, через 5-10 років він зможе шукати й інші неприйнятні висловлювання.

На запитання чи не здається Цукербергу, що блокуючи подібні повідомлення компанія Facebook почне блокувати користувачів за їх погляди, засновник соцмережі наголосив, що йому цього дуже не хотілося б.

Ми повинні разом придумати систему пріоритетів для компанії, на які всі користувачі повинні орієнтуватися.

Цукерберг також прокоментував висловлювання віце-президента Ендрю Босуорта про те, що задача соціальної мережі – забезпечувати зв'язок, навіть якщо мережу використовують терористи і "хтось помирає".

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Босуорт заявив це у внутрішній переписці. Я з ним не погоджуюсь. Але в нашій компанії всі мають право висловлювати свою думку.

Керівник Facebook розповів, що було б непогано ввести правило, що користувачів повідомлятимуть про будь-які втручання в систему протягом 72 годин.

Мені здається це розумним. Нам потрібно буде це обговорити.

Про втручання у вибори

Марк Цукерберг розповів, як його компанія бореться із впливом іноземних країн на вибори в США.

Ми вже використовували штучний інтелект, щоб знаходити фейкові акаунти для розповсюдження політичної агітації. Цей метод зарекомендував себе на виборах по всьому світу в 2017 році. В Росії є люди, основна робота яких – використовувати наші та інші системи. Тому між нами триває своєрідна "гонка озброєння".

Також Цукерберг розповів, що його компанія робить в інших країнах, аби вплинути на тиск влади на опозицію.

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Перш за все ми збільшуємо штат служби підтримки зі знанням місцевої мови. Так відбувається, наприклад, в М'янмі в зв'язку з утиском рохінджа. По-друге, в таких країнах зазвичай активне громадянське суспільство – воно допомагає нам виявляти тих, хто поширює неприйнятний контент. По-третє, ми маємо намір підвищувати медійну грамотність.

Про роботу компанії та конкуренцію на ринку

Засновник Facebook розповів про конкуренцію на ринку соцмереж та хто головний конкурент компанії.

Є різні платформи: Google, Apple, Amazon, Microsoft. Ми з ними перетинаємось в багатьох аспектах. Але мені здається, що Facebook – монополіст на ринку.

Марк Цукерберг також прокоментував девіз компанії в 2014 році, який звучав "Дій швидко та ламай все навколо".

Я не пам’ятаю, коли ми його змінили, але зараз наш девіз "Дій швидко зі стабільною інфраструктурою". Це звучить вже не так шикарно.

А от на питання про те, що Facebook постійно блокує користувачів за консервативні та ультраправі висловлювання та які політичні погляди мають 20 тисяч модераторів соціальної мережі, Цукерберг відповів дещо різко.

Я розумію, що вам здається, що в Кремнієвій долині є тільки представники лівих поглядів. Ми не запитуємо наших модераторів про політичні погляди і підтримку політичних партій.

Керівник Facebook наголосив на тому, що його компанія не використовує запис розмов на мобільних пристроях користувачів, задля рекламних цілей.

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Ви, мабуть, говорите про теорію змови, що ми включаємо мікрофон і використовуємо запис для рекламних цілей. Це не так.

Марк Цукерберг вважає Facebook безпечним, він підкреслив контроль користувача над інформацією.

Я вважаю, що Facebook безпечний. Я, моя сім'я і всі люди, яких я люблю і які мені дорогі, постійно ним користуються.