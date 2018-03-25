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Цукерберг вибачився через витік даних Facebook на шпальтах найбільших газетах Великобританії

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Марк Цукерберг вибачився за витік інформації
Марк Цукерберг вибачився за витік інформації / bbc.com

Засновник і очільник найбільшої соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг опублікував у національних газетах Британії вибачення за скандал з витоком даних користувачів.

Про це повідомляє Politico.

Вибачення розміром на цілу шпальту було опубліковано в неділю, 25 березня, в таких газетах як The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express і Sunday Telegraph.

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Ми відповідаємо за захист вашої інформації. Якщо ми не можемо цього зробити, ми не заслуговуємо на цю роботу. Це порушення довіри, і мені шкода, що тоді ми не зробили більшого. Зараз ми вживаємо заходів, щоб цього не повторилося знову",
– заявив Цукерберг.

Вибачення також були розміщені в американських газетах The New York Times, Washington Post і Wall Street Journal.


Цукерберг розмістив вибачення за витік даних Facebook

Раніше засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг вибачився на своїй сторінці через скандал, що розгорівся навколо британської компанії Cambridge Analytic. У справі про глобальний витік даних користувачів Facebook Марка Цукерберга уже викликали в Європарламент.

Також у п'ятницю, 23 березня, підприємець і винахідник Ілон Маск видалив сторінки Tesla та SpaceX з Facebook.

Теги: Техно Новини політики Facebook Марк Цукерберг Скандал
Джерело: 24 Канал
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