Цукерберг відмовився виступити у британському парламенті, тепер йому загрожує арешт

СЕО корпорації Facebook Марка Цукерберга кличуть до Лондона, де 24 травня він має відповісти на питання комітету з культури, спорту і ЗМІ щодо витоку даних користувачів соцмережі.

Про це пише The Verge.

Свою присутність Цукерберг мав підтвердити до 11 травня. Однак, за даними видання, керівник Facebook не поїде до Великобританії.

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"Зараз немає планів зустрічатися з комітетом або відвідувати Великобританію", – написала очільниця PR-відділу соцмережі Ребекка Стимсон.

Тож звітувати через скандал навколо Cambridge Analytica відправили техдиректора Майка Шрепфера.

При цьому у британському комітеті заявили, якщо Цукерберг не погодиться на візит добровільно, він отримає офіційне повідомлення під час наступного відвідування Великобританії. Тож під час візиту до Англії або навіть під час транзитного перельоту через Хітроу, його можуть примусово викликати на слухання. А якщо і в цьому випадку Цукерберг проігнорує запрошення, то його можуть навіть арештувати.

У березні стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).

Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.