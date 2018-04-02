Цукерберг відповів Куку через критику Facebook

Марк Цукерберг відповів СЕО Apple Тіму Куку на критику щодо Facebook. Він назвав уявлення Кука про бізнес-модель "занадто поверхневим" і таким, що "не має нічого спільного з реальністю".

Про це Цукерберг сказав в інтерв’ю Vox.

Нагадаємо раніше Тім Кук звинуватив Facebook у тему, що соцмережа торгує своїми користувачами, чого ніколи не робитиме Apple.

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"Реальність така, що створюючи сервіс, який дозволить людям по всьому світу завжди залишатися на зв'язку, зіткнешся з тим, що далеко не всі зможуть заплатити за послуги. І тому, як і в випадку з більшістю проектів в сфері медіа, рекламна модель монетизації – єдина доцільна модель забезпечення доступності цього сервісу для людей", – виправдався Цукерберг.

Він додав, що Facebook може працювати на благо людства і одночасно спиратися на бізнес-модель, де реклама служить головним способом монетизації.

"І це зовсім не означає, що нам немає ніякого діла до людей. Швидше, навпаки", – сказав голова Facebook.