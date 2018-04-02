20:03
2 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
7°C 2°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 6°C
  • четвер
    13°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Цукерберг відповів Куку через критику Facebook

521 Читать новость на русском
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг / Фото з відкритих джерел

Марк Цукерберг відповів СЕО Apple Тіму Куку на критику щодо Facebook. Він назвав уявлення Кука про бізнес-модель "занадто поверхневим" і таким, що "не має нічого спільного з реальністю".

Про це Цукерберг сказав в інтерв’ю Vox.

Нагадаємо раніше Тім Кук звинуватив Facebook у тему, що соцмережа торгує своїми користувачами, чого ніколи не робитиме Apple.

Читайте також: Компанія Facebook запровадила нові можливості для захисту даних

"Реальність така, що створюючи сервіс, який дозволить людям по всьому світу завжди залишатися на зв'язку, зіткнешся з тим, що далеко не всі зможуть заплатити за послуги. І тому, як і в випадку з більшістю проектів в сфері медіа, рекламна модель монетизації – єдина доцільна модель забезпечення доступності цього сервісу для людей", – виправдався Цукерберг.

Він додав, що Facebook може працювати на благо людства і одночасно спиратися на бізнес-модель, де реклама служить головним способом монетизації.

"І це зовсім не означає, що нам немає ніякого діла до людей. Швидше, навпаки", – сказав голова Facebook.

Теги: Марк Цукерберг Тім Кук Facebook Apple Інтернет Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Муки євроінтеграції: успіхи, проблеми і завдання України
сьогодні, 20:02 Муки євроінтеграції: успіхи, проблеми і завдання України
Тетяна Бучок 1
Готівковий курс валют 2 квітня: євро і долар суттєво подешевшали
сьогодні, 19:32 Готівковий курс валют 2 квітня: євро і долар суттєво подешевшали
222
Українців хочуть змусити платити аліменти на утримання батьків
сьогодні, 18:40 Українців хочуть змусити платити аліменти на утримання батьків
1576
Sony різко знизила ціни на PlayStation VR
сьогодні, 19:10 Sony різко знизила ціни на PlayStation VR
522
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
сьогодні, 19:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач 226
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук