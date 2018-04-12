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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Цукерберга хочуть допитати і в ЄС

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Співзасновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга
Співзасновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга / bloomberg.com

10 квітня Сенат США допитав співзасновника соцмережі Facebook Марка Цукерберга через витік даних. Вслід за Сенатом, Євросоюз також збирається допитати Цукерберга.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на прес-секретаря голови Європарламенту, пише Українська правда.

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"Антоніо Таяні, голова Європарламенту, має намір надіслати лист Цукербергу в понеділок, наполягаючи на тому, що співзасновник Facebook приїхав надати свідчення", – заявив прес-секретар Таяні.

Як зазначає видання, якщо Цукерберг погодиться приїхати на допит, йому прийдеться зіштовхнутися із деякими найжорсткішими критиками в технологічній галузі за межами Сполучених Штатів.

Слухання щодо Facebook показують, що ще залишається занепокоєння через дотримання жорстких стандартів конфіденційності даних ЄС. Ми впевнені, що пан Цукерберг також готовий відповісти на наші запитання, показуючи, що він однаково налаштований до відповідальності перед європейськими громадянами, – наголосив Таяні.

Нагадаємо, 10 квітня засновник Facebook Марк Цукерберг майже 5 годин давав покази в американському Сенаті. Представники юридичного комітету та комітету з торгівлі, науки та транспорту задавали питання про дані користувачів та про втручання у вибори президента США за допомогою соціальної мережі.

Теги: Марк Цукерберг Facebook
Джерело: 24 Канал
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