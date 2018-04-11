Цукерберга п’ять годин допитували сенатори

Генеральний виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг майже п’ять годин свідчив на слуханнях в Сенаті США.

Про це повідомляє Reuters.

Під час свідчень, Цукерберг ще раз вибачився перед користувачами соціальної мережі та згадав про проблеми, які має вирішити його компанія.

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Сенатори дошкуляли Цукербергу великою кількістю питань щодо практики збору даних Facebook, ймовірної монопольної влади компанії та його поглядів на регулювання інтернет-компаній.

Засновник Facebook у свою чергу запевнив сенаторів, що алгоритми соцмережі не проводять кросплатформовий збір даних.

Окрім того він сповістив, що акаунти Cambridge Analytica і всіх пов'язаних з нею організацій в Facebook заблоковані.

Також Цукерберг під час доповіді говорив і про можливе втручання Росії у вибори в США. За його словами, у Facebook очікували на можливі кібератаки зі сторони Росії, проте не на створення фейкових акаунтів.

Він зазначив, що співробітники Facebook ведуть гонку озброєнь з групами і акаунтами, якими керують з Росії та які використовують соцмережу для впливу на громадську думку.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про масштабний витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).