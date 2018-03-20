Цукерберга запросили у Європарламент через скандал з витоком персональних даних у Facebook
Європейський парламент запросив засновника Facebook Марка Цукерберга надати пояснення у зв’язку з ситуацією із зловживанням персональними даними, до яких вдалася компанія Cambridge Analytica.
Відповідну інформацію оприлюднив президент Європарламенту Антоніо Таяні у Twitter. За його словами, Цурекберг має пояснити, чи використовувалися персональні дані 500 мільйонів європейців для маніпуляції.
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Причиною, чому Цукерберга викликали в Європарламент, стало розслідування американської The Washington Post та британської Guardian. У ньому йдеться про те, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica зберігала і аналізувала дані приблизно про 50 мільйонів громадян, які мають сторінки у цій соціальній мережі. Завдяки цьому компанія зуміла в певній мірі зловживати ними, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах. Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа та Brexit-кампанію.
З цього приводу у Facebook вже почали внутрішнє розслідування інциденту.
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Європейський парламент не має повноважень через суд змусити представників Facebook, Cambridge Analytica чи інших фірм дати свідчення, але його дії можуть чинити політичний тиск на ці компанії.