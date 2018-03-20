Цукерберга запросили у Європарламент через скандал з витоком персональних даних у Facebook

Європейський парламент запросив засновника Facebook Марка Цукерберга надати пояснення у зв’язку з ситуацією із зловживанням персональними даними, до яких вдалася компанія Cambridge Analytica.

Відповідну інформацію оприлюднив президент Європарламенту Антоніо Таяні у Twitter. За його словами, Цурекберг має пояснити, чи використовувалися персональні дані 500 мільйонів європейців для маніпуляції.

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy. — Antonio Tajani (@EP_President) 20 березня 2018 р.

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Причиною, чому Цукерберга викликали в Європарламент, стало розслідування американської The Washington Post та британської Guardian. У ньому йдеться про те, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica зберігала і аналізувала дані приблизно про 50 мільйонів громадян, які мають сторінки у цій соціальній мережі. Завдяки цьому компанія зуміла в певній мірі зловживати ними, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах. Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа та Brexit-кампанію.

З цього приводу у Facebook вже почали внутрішнє розслідування інциденту.

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Європейський парламент не має повноважень через суд змусити представників Facebook, Cambridge Analytica чи інших фірм дати свідчення, але його дії можуть чинити політичний тиск на ці компанії.