Цукерберга запросили виступити в Європарламенті через витік даних в Facebook

Єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова запросила Марка Цукерберга виступити перед євродепутатами. Це пов'язано з недавнім скандалом навколо витоку даних користувачів соцмережі.

Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг запрошений виступити в Європарламенті в зв'язку зі скандалом навколо витоку даних своїх користувачів. Про це в середу, 18 квітня, заявила єврокомісар Віра Юрова, повідомляє DW.

Читайте також: Что будет с фейсбуком, если донимать Цукерберга: абонемент на месяц – 5 долларов

За її словами, цей випадок дуже важливий, щоб "просто так переглянути його". Юрова рекомендувала Цукербергу прийняти запрошення.

Керівництво компанії поки не прокоментувала заяву єврокомісара.

Нагадаємо, 10 квітня засновник Facebook Марк Цукерберг майже 5 годин давав покази в американському Сенаті. Представники юридичного комітету та комітету з торгівлі, науки та транспорту задавали питання про дані користувачів та про втручання у вибори президента США за допомогою соціальної мережі.