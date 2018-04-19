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Цукерберга запросили виступити в Європарламенті через витік даних в Facebook

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Марк Цукерберг
Марк Цукерберг

Єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова запросила Марка Цукерберга виступити перед євродепутатами. Це пов'язано з недавнім скандалом навколо витоку даних користувачів соцмережі.

Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг запрошений виступити в Європарламенті в зв'язку зі скандалом навколо витоку даних своїх користувачів. Про це в середу, 18 квітня, заявила єврокомісар Віра Юрова, повідомляє DW.

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За її словами, цей випадок дуже важливий, щоб "просто так переглянути його". Юрова рекомендувала Цукербергу прийняти запрошення.

Керівництво компанії поки не прокоментувала заяву єврокомісара.

Нагадаємо, 10 квітня засновник Facebook Марк Цукерберг майже 5 годин давав покази в американському Сенаті. Представники юридичного комітету та комітету з торгівлі, науки та транспорту задавали питання про дані користувачів та про втручання у вибори президента США за допомогою соціальної мережі.

Теги: Новини політики Марк Цукерберг Євросоюз Facebook
Джерело: 24 Канал
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