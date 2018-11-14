14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. В Україні налічується близько 1,5 мільйонів осіб із діагнозом цукровий діабет. Медики запевняють, що цифри занижені, а хворих на діабет понад два мільйони осіб.

Про основні симптоми, фактори ризику і профілактику цукрового діабету – читайте в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу з завідувачкою амбулаторії загальної практики сімейної медицини, лікарем вищої категорії Людмилою Миколаївною Бойко.

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Людмила Бойко наголошує, що цукровий діабет – це захворювання, яке виникає через порушення обміну речовин, при якому виникають проблеми із засвоєнням цукру на клітинному рівні. І це призводить до того, що в людини постійно відбуваються різкі коливання рівня цукру у крові.



Перевірка рівня цукру

Зі слів лікаря, головним джерелом енергії всього організму є глюкоза, яка забезпечує його роботу. Тож для того, щоб глюкоза потрапила у клітини, потрібен інсулін – гормон, який виробляє підшлункова залоза.

Саме через брак цього гормону і виникає цукровий діабет. Якщо у хворого підшлункова залоза зовсім не виробляє інсулін – це перший тип діабету, інсулінозалежні, які щодня мають робити ін’єкції цього гормону. А при другому типі – організм виробляє інсулін, але він не сприймається організмом,

– сказала лікар вищої категорії Людмила Бойко.



Діабет І типу: введення інсуліну

Перший тип цукрового діабету виникає переважно у молодому віці через спадковість або після перенесення важких вірусних інфекцій, які пошкоджують підшлункову залозу. А другий тип – через неправильне харчування і зайву вагу – у віці після 40 років.

Симптоми діабету

Перші ознаки цукрового діабету проявляються так:

Постійне відчуття голоду. Лікар зазначила: "Скільки б людина не їла, клітини її організму не можуть насититись через порушення засвоєння цукру. А це в свою чергу призводить до ожиріння і навпаки, ожиріння може викликати цукровий діабет".

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Хронічна втома. Нестача енергії на клітинному рівні призводить до того, що страждає весь організм.

Сухість шкіри. Цей симптом виникає через порушення обміну рідин, кров із клітин переходить в судини, щоб розрідити густу кров.

Постійна спрага. Організм хоче позбутись надлишку глюкози в організмі (яка руйнує судини й може призводити до виникнення інсультів, інфарктів, гангрен) і тому виділяє її з сечею. Підвищена спрага виникає тому, що організм хоче відновити недостатність рідини.

Сповільнене загоєння ран. Солодке середовище сприяє розмноженню бактерій та грибків.

Наявність трьох симптомів і більше – привід провести аналіз крові та звернутись до лікаря. Адже тривала нестача глюкози в клітинах призводить до того, що вони починають спалювати власні жири і при цьому процесі виділяється ацетон.

Ця токсична речовина отруює весь організм і може призвести до діабетичної коми – смертельно небезпечний стан, при якому необхідно негайно звернутись в лікарню,

– наголосила Бойко.



Цукровий діабет: симптоми і фактори ризику

Що робити, щоб не захворіти: профілактика захворювання

Здорове харчування. Основний чинник, без якого всі інші заходи марні. Також потрібно зменшити кількість споживання швидких вуглеводів – вони дають велике навантаження на підшлункову залозу і при цьому мають низьку енергетичну цінність.

Водний баланс. Вода бере участь в процесі проникнення глюкози в клітини і є дуже важливою у всіх процесах обміну речовин. Якщо організм зневоднений, підшлункова залоза перестає виробляти інсулін. Тому лікарі радять перед прийомом їжі випивати склянку води. Чай, кава, солодка вода, сік, пиво – не можуть замінити воду, клітини будуть сприймати їх як їжу.

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Стресостійкість. Стрес порушує діяльність всіх органів і клітин, що призводить до виникнення багатьох хвороб. Тому важливо вміти зберігати спокій.



Цукровий діабет: що робити, щоб не захворіти

Фізичні навантаження зможуть допомогти уникнути ожиріння, яке є основним чинником виникнення діабету 2 типу.

Регулярне обстеження в лікарів. Важливо якнайшвидше виявити хворобу, це допоможе знизити негативні наслідки хвороби і взяти її під контроль.

Пам'ятайте, що раннє виявлення хвороби може врятувати ваше здоров'я і навіть життя. Редакція 24 Каналу бажає усім не хворіти! Бережіть себе.

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