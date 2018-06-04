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Цуренко через травму покинула Roland Garros

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Леся Цуренко
Леся Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко через травму відмовилася продовжувати гру проти іспанки Гарбіньє Мугуруса.

Леся Цуренко, яка сенсаційно дійшла до 1/8 Відкритого чемпіонату Франції, мала протистояти 3-ій ракетці світу Мугурусі. Однак вже у третьому геймі відмовилася продовжити матч через травму.

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Ще у другому геймі Цуренко отримала травму – травмувала задню поверхню стегна. Тоді вона взяла медичний тайм-аут, однак у третьому сеті відмовилася продовжувати гру. Відтак українка покидає турнір.

Варто зазначити, що в чвертьфіналі Мугуруса зіграє з росіянкою Марією Шараповою, яка теж пройшла у наступне коло через відмову суперниці. Вона мала зіграти з Сереною Вільямс, однак американка відмовилася грати через травму.

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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