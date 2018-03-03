Теніс: Цуренко обіграла уродженку Москви Гаврілову та вийшла до фіналу змагань в Акапулько

Уночі проти 3 березня у півфіналі тенісного турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в мексиканському Акапулько (призовий фонд 250 тисяч доларів) українка Леся Цуренко зустрічалася з представницею Австралії, яка народилася в Росії, Дарією Гавріловою.

Перемогу у матчі святкувала друга ракетка України, якій для тріумфу знадобилося два сети — 6:2, 6:4. Крім того, до цієї гри Леся вела і за особистими зустрічами із рахунком 4:0, причім екс-росіянка раніше зуміла виграти лише один сет.

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Загалом поєдинок проходив за переваги українки, хоча були для неї і неприємні моменти. Так, перший сет Леся розпочала з двох брейків, однак ближче до середини відбувся у неї певний спад. Але після двох поспіль невдалих геймів на своїй подачі за рахунку 4:2 вона все ж зуміла вирвати важливе очко на прийомі та довела першу частину гри до логічного тріумфу.

У другій партії українська тенісистка продовжила поводитися впевнено, незважаючи на вітряну погоду та незручний стиль Гаврілової. Проблеми у неї виникли лише, коли для виходу у фінал залишалося провести один вдалий розіграш. Річ у тім, що екс-росіянка за рахунку 0:5 видала серію з чотирьох виграних геймів, а у десятому геймі Цуренко з подвійного матч-болу ледь не програла п'ятий гейм поспіль. Однак у вирішальний момент представниця Австралії почала помилятися, чим і скористалася спортсменка з України.

Зауважимо, що Гаврілова була третьою ракеткою турніру, натомість Цуренко посіяли під сьомим номером. У світовому рейтингу WTA тенісистки посідають 26-у та 40 сходинки відповідно.

У вирішальному поєдинку змагань у Акапулько Цуренко зустрінеться з переможницею іншого півфінального протистояння між швейцаркою Штефані Фогеле (№183 WTA) і Ребеккою Петерсон зі Швеції (№139 WTA).

Турнір WTA в Акапулько. Мексика.

1/2 фіналу. Жінки.

Дар'я Гаврілова (Австралія, 3) – Леся Цуренко (Україна, 7) – 2:6, 4:6

Нагадаємо, що у попередньому раунді турніру в Акапулько Леся Цуренко упевнено здолала представницю Франції Крістін Младеновіч.