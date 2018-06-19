Цуренко перемогла Вотсон на турнірі у Бірмінгемі

Українська тенісистка Леся Цуренко зуміла подолати перше коло турніру у Бірмінгемі. Суперницею українки була господарка турніру Хізер Вотсон.

Попри те, що Цуренко 37-а ракетка світу, у той час як її суперниця – лише 86-а у світовому рейтингу, гра відбулась доволі рівна. Обмінявшись за перший сет по одній подачі, Цуренко змогла виграти лише на тай-брейку.

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Другий сет теж пройшов у рівній боротьбі. Тенісистки вигравали свої подачі. І лише останню подачу у зустрічі у виконанні Вотсон виграла українка, з першої спроби реалізувавши матч-пойнт.

Леся Цуренко – Хізер Вотсон 2:0 (7:6, 7:5)

Варто зазначити, що у друге коло турніру у Бірмінгемі вийшла ще одна українка – Еліна Світоліна. Вона зіграє з Алізе Корне.

Щодо Цуренко, то вона у другому колі зіграє з переможницею пари Крістіна Плішкова – Дар’я Касаткіна.