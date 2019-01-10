Цуренко перший матч на Australian Open зіграє з росіянкою, Світоліна чекає на суперницю

Четверо українських тенісисток, які гарантовано гратимуть в основній сітці на першому в цьому році турнірі серії Grand Slam Australian Open, дізналися суперниць. У Мельбурні відбулося жеребкування в одиночному жіночому розряді.

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна посіяна на турнірі під шостим номером і в першому колі зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації. Українка сьомий рік поспіль виступить в Мельбурні, а свій найкращий результат показала в минулому сезоні, дійшовши до чвертьфіналу.

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Леся Цуренко, яка нещодавно грала у фіналі в Брісбені, отримала 24-й номер посіву й на старті змагань зіграє проти росіянки Катерини Александрової (№72). Це буде дев'ятий поспіль Australian Оpen для Цуренко, на якому вона один раз дійшла до третього кола у 2013 році.

Даяна Ястремська (№59) свій перший матч в Мельбурні проведе з австралійкою Самантою Стосур (№73). Одеситка дебютує на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Катерина Козлова (№97) в першому колі Australian Open зустрінеться з Вікторією Кужмовою зі Словаччини (№46). Українка грала в Мельбурні два попередні сезони, однак зазнала поразки в першому колі.

Нагадаємо, що раніше сьогодні у фінал кваліфікації пробилася Марта Костюк. Водночас вперше з 2008 року жоден український тенісист не зіграє в основній сітці цьогорічного Australian Open.