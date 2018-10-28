Цуренко показала звабливі фото з відпочинку у Дубаї
Українська тенісистка Леся Цуренко достроково закінчила сезон. Тож перед початком нових турнірів відправилася на відпочинок.
Місцем для відпочинку друга ракетка України обрала Дубаї. Там Цуренко дозволила собі трохи розслабитися після виснажливого сезону, коли вони дійшла до чвертьфіналу US Open. Також цьогоріч вона займала 26-у позицію у рейтингу WTA.
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Джерело: 24 Канал
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