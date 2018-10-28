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      ЕЛІНА СВІТОЛІНА НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Цуренко показала звабливі фото з відпочинку у Дубаї

      503 Читать новость на русском
      Леся Цуренко
      Леся Цуренко / Фото із соцмереж

      Українська тенісистка Леся Цуренко достроково закінчила сезон. Тож перед початком нових турнірів відправилася на відпочинок.

      Місцем для відпочинку друга ракетка України обрала Дубаї. Там Цуренко дозволила собі трохи розслабитися після виснажливого сезону, коли вони дійшла до чвертьфіналу US Open. Також цьогоріч вона займала 26-у позицію у рейтингу WTA.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Hello sunshine ️ #vacation #beautifulweather #dubai #uae #sun #sea #salt

      Допис, поширений Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Enjoying every second ️ #saltyhair #vacationmode #sun #sea #dubai #jumeirah #beachbunnyswimwear

      Допис, поширений Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

      Читайте також: Еліна Світоліна перемогла у своєму першому фіналі Підсумкового турніру WTA

       

       

      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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