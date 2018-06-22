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Цуренко програла на турнірі в Бірмінгемі через травму

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Леся Цуренко
Леся Цуренко

У матчі чвертьфіналу турніру в Бірмінгемі українська тенісистка Леся Цуренко відмовилася продовжити гру через травму.

Українці протистояла Барбора Стрицова з Чехії.  У першому сеті суперниці на початку обмінялися подачами. При цьому у третьому геймі на своїй подачі Цуренко віддала початок чешці, яка одразу ж могла реалізувати брейк-пойнт. Але зробила це лише з третьої спроби. Хоча Цуренко могла виграти цей гейм. Але вона одразу взяла подачу суперниці. Відтак вирішальною стала шоста подача українки, яку вона програла. У наступному геймі Стрицова у напруженій боротьбі (Цуренко тричі не подала на брейк-пойнт) таки зуміла виграти сет.

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У другому сеті Цуренко спочатку програла свою подачу, потім і суперниці. Українка взяла медичну паузу. Все через проблеми зі спиною. Ще на турнірі Ролан Гаррос вона знялася зі змагань в 1/8 фіналу у матчі проти Габріньє Мугуруси. Покинути турнір в Бірмінгемі вона була змушена теж через травму, відмовившись продовжувати матч. Далі проходить представниця Чехії.

 

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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