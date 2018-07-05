Цуренко програла у другому колі Wimbeldon

Українська тенісистка Леся Цуренко не зуміла подолати друге коло Wimbeldon. У двох сетах вона поступилася Барборі Стрицовій.

Матч, який через дощ перенесли на наступний день, загалом тривав трохи більше однієї години. За цей час українка зуміла виграти лише п’ять геймів.

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У першому сеті Цуренко виграла лише свою першу подачу. Наступні п’ять геймів поспіль у свій актив занесла 23-я ракетка світу. Така ж ситуація могла повторитися й у другому сеті, коли після шести геймів рахунок був 1:5 на користь Стрицової. Однак лише тоді Цуренко показала характер, вигравши три гейми поспіль. При цьому у дев’ятому геймі українка двічі відіграла матч-пойнт суперниці.

Однак сил для того, щоб вирівняти ситуацію та перемогти у цьому матчі, в Цуренко не вистарчило.

Леся Цуренко – Барбора Стрицова 0:2 (1:6, 4:6)

Відтак вже після другого кола в України не залишилося представників в одиничному розряді.