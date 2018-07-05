15:55
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Цуренко програла у другому колі Wimbeldon

23 Читать новость на русском
Леся Цуренко
Леся Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко не зуміла подолати друге коло Wimbeldon. У двох сетах вона поступилася Барборі Стрицовій.

Матч, який через дощ перенесли на наступний день, загалом тривав трохи більше однієї години. За цей час українка зуміла виграти лише п’ять геймів.

Читайте також: Світоліна продовжить свої виступи на Wimbeldon

У першому сеті Цуренко виграла лише свою першу подачу. Наступні п’ять геймів поспіль у свій актив занесла 23-я ракетка світу. Така ж ситуація могла повторитися й у другому сеті, коли після шести геймів рахунок був 1:5 на користь Стрицової. Однак лише тоді Цуренко показала характер, вигравши три гейми поспіль. При цьому у дев’ятому геймі українка двічі відіграла матч-пойнт суперниці.

Однак сил для того, щоб вирівняти ситуацію та перемогти у цьому матчі, в Цуренко не вистарчило.

Леся Цуренко – Барбора Стрицова 0:2 (1:6, 4:6)

Відтак вже після другого кола в України не залишилося представників в одиничному розряді.

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
сьогодні, 14:58 Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
Семен Кабакаєв 410
Що робити українцям, аби повернути окуповані території
сьогодні, 14:00 Що робити українцям, аби повернути окуповані території
Мустафа Найєм 244
Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
сьогодні, 13:00 Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
Віталій Шабунін 703
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
сьогодні, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
36
Вокруг Охматдета разворачивается очередная информационная война
сьогодні, 12:01 Вокруг Охматдета разворачивается очередная информационная война
Ілля Кенігштейн 1768
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук