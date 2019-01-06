Цуренко в драматичному фіналі програла Плішковій

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла здобути перемогу у фіналі престижного турніру в Брісбені (Австралія).

29-річна Цуренко у фіналі програла 8 ракетці світу чешці Кароліні Плішковій з рахунком 1:2 (6:4, 5:7, 2:6).

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Перший сет Цуренко виграла завдяки тому, що двічі перемогла на подачі суперниці. Леся наприкінці сету віддала чешці одну свою подачу та це не вплинуло на результат партії.

У другому сеті тенісистки двічі обмінялися брейками, при чому українка подавала на матч. Чешка в критичний момент змогла зібратися та ще раз взяла подачу українки. Плішкова виграла чотири поспіль гейми, що дозволило їй записати у свій актив другий сет.

На старті вирішального сету Плішкова знову зробила брейк. Окрім того, українка взяла медичний тайм-аут, який швидше за все, негативно вплинув на українку. Вона ще раз не захистила свою подачу та програла вирішальний сет з рахунком 6:2.

Усього матч тривав понад дві години. Українка 6 разів подала навиліт, коли чешка тільки один раз. Також Плішкова допустила більше подвійних помилок – 5 проти 2 в українки.

Цуренко завдяки вдалому виступі на турнірі в австралійському Брісбені підніметься в рейтингу WTA. Поки українка перебуває на 27-ій позиції. Однак вже з 7 грудня вона займатиме 24-у позицію, що є її найкращим показником у кар’єрі.

Нагадаємо, що в минулому році перемогу на цьому турнірі здобула українка Еліна Світоліна.