12:42
6 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Медведус сплятус. Дипломатичний наркотрафік на Росії
      Вєсті Кремля
      14:30, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Цуренко в драматичному фіналі програла Плішковій

      164 Читать новость на русском
      Цуренко в драматичному фіналі програла Плішковій
      Цуренко в драматичному фіналі програла Плішковій / twitter.com

      Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла здобути перемогу у фіналі престижного турніру в Брісбені (Австралія).

      29-річна Цуренко у фіналі програла 8 ракетці світу чешці Кароліні Плішковій з рахунком 1:2 (6:4, 5:7, 2:6).

      Читайте також: Українка Лопатецька виграла третій титул у кар'єрі

      Перший сет Цуренко виграла завдяки тому, що двічі перемогла на подачі суперниці. Леся наприкінці сету віддала чешці одну свою подачу та це не вплинуло на результат партії.

      У другому сеті тенісистки двічі обмінялися брейками, при чому українка подавала на матч. Чешка в критичний момент змогла зібратися та ще раз взяла подачу українки. Плішкова виграла чотири поспіль гейми, що дозволило їй записати у свій актив другий сет.

      На старті вирішального сету Плішкова знову зробила брейк. Окрім того, українка взяла медичний тайм-аут, який швидше за все, негативно вплинув на українку. Вона ще раз не захистила свою подачу та програла вирішальний сет з рахунком 6:2.

      Усього матч тривав понад дві години. Українка 6 разів подала навиліт, коли чешка тільки один раз. Також Плішкова допустила більше подвійних помилок – 5 проти 2 в українки. 

      Цуренко завдяки вдалому виступі на турнірі в австралійському Брісбені підніметься в рейтингу WTA. Поки українка перебуває на 27-ій позиції. Однак вже з 7 грудня вона займатиме 24-у позицію, що є її найкращим показником у кар’єрі.

      Нагадаємо, що в минулому році перемогу на цьому турнірі здобула українка Еліна Світоліна.

       

      Теги: Спорт Леся Цуренко Теніс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Томос про автокефалію: що це означає для українців
      сьогодні , 12:30 Томос про автокефалію: що це означає для українців
      Яніна Ткачук 29206
      12 страв на Святвечір
      5 січня , 15:01 12 страв на Святвечір
      Олена Булан
      Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      сьогодні , 11:44 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      118625
      Традиції і звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      сьогодні , 11:00 Традиції і звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння
      Ірина Полицька 8064
      З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті
      сьогодні , 10:39 З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті
      Ірина Полицька 1 3848
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Аякс" на власному полі переграв "Фейєноорд"
       20 січня 2011 , 13:54
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Дефіцит чемпіонської гри. Підсумки 4 туру АПЛ
       17 вересня 2013 , 16:32
      Велика депресія. Дев’ять причин антирекорду відвідуваності чемпіонату України з футболу
       4 грудня 2014 , 13:49
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук