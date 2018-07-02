Цуренко вдало розпочала виступ на Wimbledon

Українська тенісистка Леся Цуренко доволі легко розібралася з Тімеа Бабош з Угорщини у першому колі Wimbledon.

У першому сеті, після того, як угорка взяла свою першу подачу, Цуренко виграла три гейми поспіль. Та скористатися цією перевагою одразу їй не вдалося. У шостому геймі Бабош відігралася.

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Однак за рахунку 5:5 українка зуміла виграти подачу суперниці. Правда брейк-пойнт їй вдалося реалізувати лише з третьої спроби. На наступній подачі вона виграла сет.

Другий сет Цуренко розпочала з того, що виграла чотири гейми поспіль. Бабош не надто справилася з таким перебігом подій. Хоч до кінця матчу вона ще виграє свої дві подачі, однак Цуренко доведе матч до перемоги.

Леся Цуренко – Тімеа Бабош 2:0 (7:5, 6:2)

У наступному колі українка зіграє з переможницею пари Світлана Кузнєцова – Барбора Стрицова.