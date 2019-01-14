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      Цуренко вибила росіянку в першому раунді Australian Open

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      Цуренко вибила росіянку в першому раунді Australian Open
      Цуренко вибила росіянку в першому раунді Australian Open / btu.org.ua

      Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до другого раунду змагань на першому в цьому році турнірі серії Grand Slam Australian Open.

      У першому матчі Цуренко перемогла росіянку Катерину Олександрову. Українці для перемоги вистачило двох сетів 6:4, 7:6 (4).

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      Для Цуренко й Олександрової це був перший очний поєдинок. Упродовж першої партії українка вела 5:1, але суперниці вдалося відіграти один брейк.

      У другій партії Цуренко не втримала відрив у два брейка (з 4:0 програла п'ять геймів поспіль). На тайбрейку нашій тенісистці вдалося оформити три міні-брейка проти двох в Олександрової.

      У другому колі українка зіграє з американкою Амандою Анісімовою.

      У минулому сезоні Цуренко вперше з 2013 року вдалося подолати перший раунд на Australian Open. З 2014 по 2017 роки Леся програвала в Мельбурні вже в стартовому матчі. Особистий рекорд українки на турнірі – третє коло (2013).

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      Теги: Спорт Australian Open Теніс Леся Цуренко
      Джерело: 24 Канал
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