Цуренко вибила росіянку в першому раунді Australian Open

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до другого раунду змагань на першому в цьому році турнірі серії Grand Slam Australian Open.

У першому матчі Цуренко перемогла росіянку Катерину Олександрову. Українці для перемоги вистачило двох сетів 6:4, 7:6 (4).

Читайте також: Українська тенісистка виграла другий титул за два тижні

Для Цуренко й Олександрової це був перший очний поєдинок. Упродовж першої партії українка вела 5:1, але суперниці вдалося відіграти один брейк.

У другій партії Цуренко не втримала відрив у два брейка (з 4:0 програла п'ять геймів поспіль). На тайбрейку нашій тенісистці вдалося оформити три міні-брейка проти двох в Олександрової.

У другому колі українка зіграє з американкою Амандою Анісімовою.

У минулому сезоні Цуренко вперше з 2013 року вдалося подолати перший раунд на Australian Open. З 2014 по 2017 роки Леся програвала в Мельбурні вже в стартовому матчі. Особистий рекорд українки на турнірі – третє коло (2013).

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram