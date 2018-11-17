Цуренко визнана однією з найкращих тенісисток сезону по грі на прийомі

27 ракетка світу Леся Цуренко увійшла в топ-10 тенісисток минулого сезону по грі на прийомі. За 44 матчі українка виграла 42,4% геймів на чужих подачах.

За цим показником киянка зайняла восьме місце, випередивши Каролін Возняцки, Петру Квітову, Еліну Світоліну, сестри Вільямс і інших титулованих тенісисток.

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Зазначимо, що кращою за цим показником стала перша ракетка світу Симона Халеп, яка на прийомі виграла 48,5% геймів.

Вражаюча гра в геймах на чужій подачі допомогла Цуренко провести кращий сезон в кар'єрі. Леся захистила титул в Акапулько, дійшла до чвертьфіналу на US Open і оновила особистий рекорд в рейтингу WTA, ставши 26-ю ракеткою світу.

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