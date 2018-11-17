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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Цуренко визнана однією з найкращих тенісисток сезону по грі на прийомі

      36 Читать новость на русском
      Леся Цуренко
      Леся Цуренко

      27 ракетка світу Леся Цуренко увійшла в топ-10 тенісисток минулого сезону по грі на прийомі. За 44 матчі українка виграла 42,4% геймів на чужих подачах.

      За цим показником киянка зайняла восьме місце, випередивши Каролін Возняцки, Петру Квітову, Еліну Світоліну, сестри Вільямс і інших титулованих тенісисток.

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      Зазначимо, що кращою за цим показником стала перша ракетка світу Симона Халеп, яка на прийомі виграла 48,5% геймів.

      Вражаюча гра в геймах на чужій подачі допомогла Цуренко провести кращий сезон в кар'єрі. Леся захистила титул в Акапулько, дійшла до чвертьфіналу на US Open і оновила особистий рекорд в рейтингу WTA, ставши 26-ю ракеткою світу.

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      Теги: Спорт Теніс
      Джерело: 24 Канал
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