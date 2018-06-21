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Цуренко впевнено обіграла росіянку Касаткіну на турнірі в Бірмінгемі

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Леся Цуренко
Леся Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко продемонструвала характер у матчі проти росіянки Дар’ї Касаткіної на турнірі у англійському Бірмінгемі.

Гра видалася доволі виснажливою, адже для визначення переможниці довелося зіграти усі три сети. У першому з них доволі легку перемогу здобула росіянка. Цуренко програла всі свої подачі, і лише змогла взяти один гейм на подачі росіянки.

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Після того українка другий сет розпочала з перемоги у трьох геймах поспіль. Правда після цього теж три гейми виграла Касаткіна. Відтак вирішальним став восьмий гейм, коли українка перемогла, з другої спроби реалізувавши брейк-пойнт. Вигравши наступну свою подачу, Цуренко знову виграла три гейми поспіль.

У вирішальному сеті 37-а ракетка світу Цуренко виграла на старті подачу росіянки. Після цього до кінця гейму кожна з тенісисток забирала свою подачу. Та при рахунку 5:3 на користь українки, Касаткіна програла свою подачу, а у підсумку і матч.

Цуренко – Касаткіна 2:1 (1:6, 6:3, 6:3)

У чвертьфіналі українка зіграє з чешкою Барборою Стрицовою, яка доволі неочікувано обіграла третю ракетку світу Габріньє Мугурусу. Також у чвертьфіналі виступить ще одна українка – Еліна Світоліна.

Теги: Теніс Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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