Цуренко впевнено пробилася у чвертьфінал на турнірі в Брісбені

Українська тенісистка Леся Цуренка здобула другу перемогу в новому сезоні. На турнірі в Брісбені (Австралія) Леся обіграла Кімберлі Біррелл.

27 ракетка світу перемогла господарку змагань за півтори години з рахунком 2:0 (6:4,6:3).

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За увесь матч Цуренко подала 5 ейсів, здійснила 3 подвійні помилки. Також Леся виграла 5 геймів на подачі суперниці та 3 програла на своїй.

У наступному раунді Леся зустрінеться з переможницею пари Анетт Контавейт – Петра Квітова.

Нагадаємо, що в першому колі Цуренко перемогла румунку Міхаелу Бузарнеску.