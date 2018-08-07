Цуренко з перемоги розпочала виступи на престижному турнірі в Канаді

Українська тенісистка Леся Цуренко вдало стартувала на турнірі серії WTA Premier 5 в Монреалі.

У першому колі українська тенісистка у двох сетах перемогла представницю Великобританії Кеті Бултер – 6:4, 6:2. Зустріч тривала 1 годину 26 хвилин.

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За час на корті українка виконала 4 подачі навиліт, припустилася 6 "подвійних" і реалізувала 5 брейк-поінтів з 11. Її суперниця, яка займає 114-е місце в рейтингу, зробила 2 ейси, стільки ж разів помилилася при введенні м'яча в гру, а також виграла 1 гейм на прийомі.

У другому раунді змагань Цуренко зіграє або з японкою Наомі Осакою, або з іспанкою Карлою Суарес-Наварро.

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