Цуренко здолала 15-ту ракетку світу на Roland Garros

Жоден день Відкритого чемпіонату Франції не обходиться без сенсацій у виконані українських спортсменів. Цього разу його авторкою стала Леся Цуренко.

У другому колі змагань українка викинула з турніру 15-ту ракетку світу Коко Вандевеге. Хоча початок матчу не передбачав нічого доброго для Цуренко. Американка взяла три поспіль гейми, і у підсумку виграла перший сет.

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Відповіла на це Цуренко аналогічно – виграла три гейми поспіль, а у кінці другого сету забрала подачу суперниці.

Все вирішилося у третьому сеті, які чисто виграла українка, таким чином за матч вигравши вісім геймів поспіль.

Леся Цуренко – Коко Вандевеге 2:1 (3:6, 6:4, 6:0)

Нагадаємо, до цього у першому колі Катерина Козлова переграла минулорічну переможницю Roland Garros Єлєну Остапенко, а Сергій Стаховський – 33-тю ракетку світу іспанця Фелісіано Лопеса. При цьому Стаховський перед тим програв у фіналі кваліфікації, однак зумів прийняти участь у турнірі як "лакі лузер"