У США цуценя, якого врятували з пащі алігатора, стало помічником місцевого шерифа. Малюк навіть отримав спеціальний значок, який свідчить про приналежність до професії детектива.

Цуценя на ім'я Гуннар – 4-місячний кавалер-кінг-чарльз-спанієль. Про це повідомляє CNN. Актуально Найсварливіший кіт Австралії нарешті знайшов домівку після сюжету в місцевих ЗМІ: відео Церемонію присяги провів шериф Кармін Марс. Ви присягаєте дотримуватися конституційних законів під час роботи в Офісі шерифа округу Лі? Це важливий день. Тепер ви будете детективом, добре,

– запитав Марс. Цуценя ствердно гавкнуло. Виконувати важливу місію малюкові допомагатиме його господар – 74-річний Річард Вілбенкс. Деталі порятунку Гуннара Декілька місяців тому Вілбенкс врятував Гуннара з пащі алігатора. Трагедія мало не сталася під час звичайної прогулянки. Алігатор раптово вискочив з води і проковтнув цуценя. Однак господар не розгубився і голими руками врятував свого улюбленця з пащі хижака. Порятунок Гуннара з пащі алігатора: дивіться відео