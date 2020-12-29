Цуценя, яке господар голими руками врятував з пащі алігатора, стало помічником шерифа: відео
У США цуценя, якого врятували з пащі алігатора, стало помічником місцевого шерифа. Малюк навіть отримав спеціальний значок, який свідчить про приналежність до професії детектива.
Цуценя на ім'я Гуннар – 4-місячний кавалер-кінг-чарльз-спанієль. Про це повідомляє CNN.
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Церемонію присяги провів шериф Кармін Марс.
Ви присягаєте дотримуватися конституційних законів під час роботи в Офісі шерифа округу Лі? Це важливий день. Тепер ви будете детективом, добре,
– запитав Марс.
Цуценя ствердно гавкнуло.
Виконувати важливу місію малюкові допомагатиме його господар – 74-річний Річард Вілбенкс.
Деталі порятунку Гуннара
- Декілька місяців тому Вілбенкс врятував Гуннара з пащі алігатора. Трагедія мало не сталася під час звичайної прогулянки.
- Алігатор раптово вискочив з води і проковтнув цуценя.
- Однак господар не розгубився і голими руками врятував свого улюбленця з пащі хижака.
Порятунок Гуннара з пащі алігатора: дивіться відео
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