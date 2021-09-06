Цвіль, грибок і дірки в підлозі: у Дніпрі закриють СІЗО з жахливими умовами

Прокурори провели перевірки в українських СІЗО. Вони заявили, що ті умови, в яких утримують в'язнів, прирівнюються до катувань.

Що відомо про жахливі умови в українських СІЗО

У 2021 році прокурори винесли майже 3 тисячі документів реагування на ситуацію у СІЗО. До відповідальності притягнули 2,2 тисячі службових осіб.

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За ініціативою прокурорів звільнили 87 незаконно утримуваних осіб, з яких 73 – з дисциплінарних приміщень. Крім того, у 200 кримінальних провадженнях розпочали досудове розслідування.

Наразі в'язнів з Херсонського слідчого ізолятора переводять до дільниць слідчих ізоляторів при Дар'ївській та Північній виправних колоніях.



Аварійні приміщення у СІЗО / Фото Офісу генпрокурора

За результатами перевірки, у СІЗО №4 в Дніпрі встановили факти грубих порушень законодавства щодо санітарно-технічного та протипожежного стану більшості камер.

Частина приміщень перебуває в аварійному стані. Камери де тримають в'язнів, мають пошкоджену підлогу, є протікання каналізаційної та водопровідної систем, пліснява, грибок стін та стелі. Електричне обладнання експлуатується з грубими порушеннями вимог правил пожежної безпеки,

– заявили прокурори.

Дніпропетровська прокуратура вже дала вказівку закрити аварійні приміщення.



СІЗО у Дніпрі закриють через жахливі умови / Фото Офісу генпрокурора

Держава має сплатити утримуваним 140 тисяч євро компенсацій

Європейський суд з прав людини визнає тримання людини у місцях несвободи в умовах, що несуть загрозу для її життя та здоров'я, – катуванням. До таких умов належить:

відсутність у в'язнів доступу до свіжого повітря,

неналежний рівень освітлення,

антисанітарний стан житлових приміщень,

менше ніж 4 квадратних метри на 1 в'язня тощо.

У 2021 році ЄСПЛ встановив порушення Україною статті про заборону катувань у 13 справах. Усі вони стосувалися СІЗО №4 у Дніпрі. Загальна сума компенсації заявникам, яка має бути сплачена з держбюджету, становить понад 140 тисяч євро.