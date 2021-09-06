Цвіль, грибок і дірки в підлозі: у Дніпрі закриють СІЗО з жахливими умовами
Джерело:Офіс генпрокурора
Прокурори провели перевірки в українських СІЗО. Вони заявили, що ті умови, в яких утримують в'язнів, прирівнюються до катувань.
Що відомо про жахливі умови в українських СІЗО
У 2021 році прокурори винесли майже 3 тисячі документів реагування на ситуацію у СІЗО. До відповідальності притягнули 2,2 тисячі службових осіб.
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За ініціативою прокурорів звільнили 87 незаконно утримуваних осіб, з яких 73 – з дисциплінарних приміщень. Крім того, у 200 кримінальних провадженнях розпочали досудове розслідування.
Наразі в'язнів з Херсонського слідчого ізолятора переводять до дільниць слідчих ізоляторів при Дар'ївській та Північній виправних колоніях.
Аварійні приміщення у СІЗО / Фото Офісу генпрокурора
За результатами перевірки, у СІЗО №4 в Дніпрі встановили факти грубих порушень законодавства щодо санітарно-технічного та протипожежного стану більшості камер.
Частина приміщень перебуває в аварійному стані. Камери де тримають в'язнів, мають пошкоджену підлогу, є протікання каналізаційної та водопровідної систем, пліснява, грибок стін та стелі. Електричне обладнання експлуатується з грубими порушеннями вимог правил пожежної безпеки,
– заявили прокурори.
Дніпропетровська прокуратура вже дала вказівку закрити аварійні приміщення.
СІЗО у Дніпрі закриють через жахливі умови / Фото Офісу генпрокурора
Держава має сплатити утримуваним 140 тисяч євро компенсацій
Європейський суд з прав людини визнає тримання людини у місцях несвободи в умовах, що несуть загрозу для її життя та здоров'я, – катуванням. До таких умов належить:
- відсутність у в'язнів доступу до свіжого повітря,
- неналежний рівень освітлення,
- антисанітарний стан житлових приміщень,
- менше ніж 4 квадратних метри на 1 в'язня тощо.
У 2021 році ЄСПЛ встановив порушення Україною статті про заборону катувань у 13 справах. Усі вони стосувалися СІЗО №4 у Дніпрі. Загальна сума компенсації заявникам, яка має бути сплачена з держбюджету, становить понад 140 тисяч євро.