Цвітіння сакури та сніг: користувачі мережі показали погодну аномалію в Японії

Значний снігопад атакував один із регіонів Японії. Зимові опади співпали з часом цвітіння сакури.

Користувачі соціальної мережі Іnstagram опублікували приголомшливі кадри з Японії. Країну атакувала негода, яка може пошкодити цвітіння сакур.

Читайте також: У Мукачеві раптово зацвіли перші сакури: чарівні фото

Сніг випав у префектурі Фукуї. У гірських районах та місті Оно покрив зимових опадів сягав 7 – 11 сантиметрів, а температура повітря не перевищувала 4 – 5 градусів за Цельсієм. Таке природне явище для жителів Японії аномальне, адже квітневий сніг турбував державу ще 17 років тому.

Експерти пояснюють, що опади викликані низьким тиском, що спостерігається на узбережжі. За їх словами, після снігопадів країну охоплять дощі.

Наразі місцеві жителі та туристи поділились кадрами квітів сакури, покритих шаром снігу. Світлини вже набули великої популярності.

Публикация от にしちゃん (@ni.out) 8 Апр 2018 в 12:22 PDT