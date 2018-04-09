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Цвітіння сакури та сніг: користувачі мережі показали погодну аномалію в Японії

2082 Читать новость на русском
Сніг в Японії
Сніг в Японії / Фото з соцмереж

Значний снігопад атакував один із регіонів Японії. Зимові опади співпали з часом цвітіння сакури.

Користувачі соціальної мережі Іnstagram опублікували приголомшливі кадри з Японії. Країну атакувала негода, яка може пошкодити цвітіння сакур.

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Сніг випав у префектурі Фукуї. У гірських районах та місті Оно покрив зимових опадів сягав 7 – 11 сантиметрів, а температура повітря не перевищувала 4 – 5 градусів за Цельсієм. Таке природне явище для жителів Японії аномальне, адже квітневий сніг турбував державу ще 17 років тому.

Експерти пояснюють, що опади викликані низьким тиском, що спостерігається на узбережжі. За їх словами, після снігопадів країну охоплять дощі.

Наразі місцеві жителі та туристи поділились кадрами квітів сакури, покритих шаром снігу. Світлини вже набули великої популярності.

ディノパークリニューアルオープンまで あと５日 今日はなんと 雪が降っています 雪と桜と恐竜です #かつやまディノパーク #4月14日リニューアルオープン #恐竜 #雪 #桜 https://www.dinopark.jp/ HPはこちらから⇑ 【お問合せ】 8:30-17:30 0779-88-8777(かつやま恐竜の森管理事務所) [email protected] ※メールでのお問合せの際は、お名前・お電話番号をお添えください。 Spring of 2018 We will evolvePower up THE DINOSAURS 2018.4/14 OPEN #恐竜と巨大昆虫がいる #ディノパーク #勝山 #福井県勝山市 #福井 #日本 #旅行 #観光 #昆虫 #恐竜 #恐竜好き #恐竜好きと繋がりたい #きょうりゅう #dinosaur #dinosaurs #japan #fukui #vacation #travel #trip #dinopark

Публикация от かつやまディノパーク【OFFICIAL Instagram】 (@katsuyamadinopark)

Теги: LifeStyle Подорожі Погода Японія
Джерело: nhk
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