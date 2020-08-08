Центральна виборча комісія на засіданні 8 серпня призначила перші місцеві вибори на різних рівнях у 24 областях України. Водночас вибори не відбудуться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

25 жовтня відбудеться 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Повний перелік призначених перших виборів опублікують пізніше, повідомляє пресслужба ЦВК.

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Чому в Донецькій та Луганській областях не відбудуться місцеві вибори

Комісія отримала висновки Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій щодо можливості проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Там дійшли висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської області.

депутатів сільських, селищних, міських рад Донецької та Луганської області. Перші місцеві вибори не відбудуться на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

Крім того, комісія взяла до відома, що на частині виборчих дільниць Новоайдарської селищної громади у Луганській області неможливо здійснювати організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

За яких умов можливі вибори на окупованому Донбасі

Місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях України можливі тільки після всеосяжної деескалації.

Окрім того, має відбутися виведення іноземних військових підрозділів та техніки і роззброєння бойовиків.

Також необхідною умовою є відновлення контролю з боку уряду України за українсько-російським кордоном.

Вибори мають відбуватись виключно згідно з законодавством України.

Зверніть увагу! Раніше у ЦВК повідомляли, що на проведення голосування через коронавірусну кризу не вистачає 1 мільярд гривень. Згодом ці гроші перенаправили на вибори з Фонду боротьби з коронавірусом.

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