ЦВК опублікувала календарний план позачергових виборів мера в Харкові

Центральна виборча комісія оприлюднила план позачергових виборів у Харкові. Нового мера обиратимуть 31 жовтня. Виборчий процес розпочнеться вже 11 вересня.

У Харкові 31 жовтня вперше відбудуться вибори в мери після смерті Геннадія Кернеса. Наразі обов'язки мера виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

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Календарний план позачергових виборів

Виборчий процес розпочинається 11 вересня. Пізніше:

до 16 вересня включно громадяни можуть подати заяви про зміну виборчої адреси до органу ведення Державного реєстру виборців;

з 21 до 30 вересня включно будуть висувати кандидатів від місцевих партій чи самовисуванців;

до 6 жовтня включно кандидати вносять подання до складу дільничних виборчих комісій;

до 8 жовтня включно виборча комісія має оприлюднити інформацію про реєстрацію кандидатів;

до 13 жовтня включно повинні затвердити виборчий бюлетень і подбати про захист документа;

до 21 жовтня дільниці мають надіслати виборцям запрошення.

Голосування за нового мера Харкова відбудеться 31 жовтня з 08:00 до 20:00. Результати мають оприлюднити до 12 листопада включно.

Повний календарний план можете переглянути за посиланням.

Попередній мер Харкова Геннадій Кернес помер через ускладнення після коронавірусу в грудні 2020 року.Ігоря Терехова, виконувача обов'язків мера, харків'яни вважають лідером серед кандидатів.