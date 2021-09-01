ЦВК опублікувала календарний план позачергових виборів мера в Харкові
1 вересня 2021 , 09:43Читать новость на русском
Джерело:Центральна виборча комісія
Центральна виборча комісія оприлюднила план позачергових виборів у Харкові. Нового мера обиратимуть 31 жовтня. Виборчий процес розпочнеться вже 11 вересня.
У Харкові 31 жовтня вперше відбудуться вибори в мери після смерті Геннадія Кернеса. Наразі обов'язки мера виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.
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Календарний план позачергових виборів
Виборчий процес розпочинається 11 вересня. Пізніше:
- до 16 вересня включно громадяни можуть подати заяви про зміну виборчої адреси до органу ведення Державного реєстру виборців;
- з 21 до 30 вересня включно будуть висувати кандидатів від місцевих партій чи самовисуванців;
- до 6 жовтня включно кандидати вносять подання до складу дільничних виборчих комісій;
- до 8 жовтня включно виборча комісія має оприлюднити інформацію про реєстрацію кандидатів;
- до 13 жовтня включно повинні затвердити виборчий бюлетень і подбати про захист документа;
- до 21 жовтня дільниці мають надіслати виборцям запрошення.
Голосування за нового мера Харкова відбудеться 31 жовтня з 08:00 до 20:00. Результати мають оприлюднити до 12 листопада включно.
Повний календарний план можете переглянути за посиланням.Зверніть увагу! Попередній мер Харкова Геннадій Кернес помер через ускладнення після коронавірусу в грудні 2020 року.
Ігоря Терехова, виконувача обов'язків мера, харків'яни вважають лідером серед кандидатів.