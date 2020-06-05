ЦВК просить Кабмін та Верховну Раду виділити гроші на місцеві вибори у жовтні 2020 року. На проведення голосування не вистачає понад мільярда гривень.

Парламент урізав фінансування виборів

Субвенцію на місцеві вибори треба збільшити на 1,25 мільярда гривень. Про проблеми з фінансуванням повідомили на сайті Центральної виборчої комісії.

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Не вистачить грошей на роботу членів комісій

Зазначимо, що раніше парламент скоротив витрати на місцеві вибори з 2,155 мільярда гривень до 1 мільярда. У ЦВК пояснюють: цих грошей вистачить на підготовку та проведення голосування, проте про оплату працівникам виборчих комісій та іншим залученим особам і не мовиться.

Комісія звертає увагу на те, що незабезпечення фінансування в повному обсязі ставить під загрозу формування складу та утворення виборчих комісій,

– зазначено у повідомленні ЦВК.

Додаткові гроші потрібні на проведення проміжних виборів на окрузі №208 на Чернігівщині. Саме тут балотувався загиблий нардеп Валерій Давиденко.

Що відомо про місцеві вибори в 2020 році?Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів оприлюднять не пізніше, ніж 9 листопада. Вибори поки не відбудуться лише на тимчасово окупованих територіях.