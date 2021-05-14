ЦВК зареєструвала групи, що збиратимуть підписи для проведення референдуму

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Центральна виборча комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Питання потенційного голосування стосуватимуться газу, землі, продажу стратегічних підприємств, грального бізнесу та легалізації марихуани.

Джерело:

ЦВК

Комісія опрацювала документи зборів щодо всеукраїнського референдуму. До речі, збори відбулись 29 квітня у 15 населених пунктах Дніпропетровської області.

До речі В Україні можуть відбутися перші референдуми: ЦВК відправляє представників на збори

Під час заходу були присутні представники ЦВК, щоб засвідчити факт його проведення.

Де були збори

  • селище Петриківка Дніпровського району,
  • селище Васильківка Синельниківського району,
  • селище Кринички Кам’янського району,
  • місто Нікополь; 
  • село Шестірня Криворізького району.

Які питання хочуть винести на референдум

Групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум питань:

  • Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?
  • Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?
  • Чи підтримуєте Ви продаж об’єктів стратегічної власності України?
  • Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?
  • Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?

Підписи збиратимуть 90 днів: з 15 травня до 12 серпня 2021 року включно. Для проведення референдуму кожна з груп має зібрати 3 мільйони підписів. 

До речі, ЦВК відмовила в реєстрації ще 10 ініціативним групам. Все тому, що запропоновані питання за змістом та по суті збігались із вже зареєстрованими.


Закон про референдум / Інфографіка 24 каналу