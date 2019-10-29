ЦВК через 3 місяці досі перераховує голоси на скандальному окрузі №198
Центральна виборча комісія здійснює повторний підрахунок голосів на окрузі №198 у Черкаській області. Причиною для цього стали судові тяганини через результати виборів в окрузі і те, що від цього ОВО у Черкаській області досі відсутній представник у Верховній Раді.
Чергове засідання, під час якого здійснюється перерахунок голосів, розпочалося у понеділок, 28 жовтня, повідомляє Центральна виборча комісія.
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Загалом ЦВК перерахує голоси на 21 виборчій дільниці одномандатного виборчого округу. У списках виборців на цих дільницях внесено близько 12 тисяч осіб.
Повторний підрахунок голосів здійснюється на виконання судових рішень щодо результатів виборів в одномандатному окрузі. До вечора 28 жовтня Комісія встигла перерахувати голоси на 15 дільницях з 21 та оголосила перерву.
Що відомо про скандал на окрузі №198?Вибори в одномандатному виборчому окрузі №198 завершилися перемогою кандидата-самовисуванця Сергія Рудика. Натомість кандидатка від "Слуги народу" Д'яченко Наталія фінішувала другою з відривом у понад тисячу голосів.
ЦВК вже навіть встигла зареєструвати Рудика депутатом Верховної Ради, однак потім суд скасував це рішення. Крім того, зобов'язав Виборчу комісію перерахувати голоси в окрузі.
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