17:01
30 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, 28 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      ЦВК готова провести дострокові вибори до Ради

      407 Читать новость на русском
      ЦВК готова провести дострокові вибори до Ради
      ЦВК готова провести дострокові вибори до Ради / dt.ua

      У разі оголошення дострокових парламентських виборів, Центральна виборча комісія буде готова до їх проведення.

      Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що, якщо відповідне рішення буде прийняте на всіх законних підставах, то "у нас мало шансів бути не готовими", пише "Українська правда".

      Читайте також: Чи можна достроково розпустити Раду та які для цього є юридичні підстави

      Сліпачук додала, що ЦВК має питання щодо законодавства, яке регулює проведення виборів.

      Питання щодо строків і порядку проведення публічних закупівель, які мають дуже важливий вплив, і які в рамках парламентських виборів будуть значно більшою проблемою, ніж на рівні президентських,
      – пояснила голова ЦВК.

      На думку Сліпачук, це є комплексним питанням, але ЦВК у межах своїх повноважень буде здійснювати все, щоб зробити ті кроки, які необхідні для виборчого процесу.

      Відповідно до закону, дострокові вибори можуть відбутися наприкінці липня-початку серпня 2019 року. Вибори пройдуть за старою змішаною системою.

      Що відомо про парламентські вибори 2019 року?Вибори до Верховної Ради 9 скликання є запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).

      Виборчий процес стартує 29 липня – саме з цієї дати починається висування у нардепи: або партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики самовисуватимуться. Завершиться висунення кандидатів 9 серпня. Претенденти на депутатські мандати повинні будуть подати документи до ЦВК для реєстрації не пізніше ніж 13 серпня. А завершить комісія реєстрацію кандидатів 18 серпня.

      Остаточні результати виборів Центрвиборчком має оприлюднити не пізніше ніж 16 листопада. 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних парламентарів і видати їм посвідчення. Перша ж сесія новообраного парламенту має пройти до 16 грудня включно. Перед її відкриттям нардепи повинні скласти присягу, після чого вони офіційно вступлять у свої законні повноваження.

      blog_ava
      Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
      сьогодні
      113702
      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Верховна Рада Парламентські вибори 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      сьогодні , 17:00 Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      Олена Булан 7
      Як змінилася вартість Великодня за останні 10 років
      сьогодні , 16:44 Як змінилася вартість Великодня за останні 10 років
      Яніна Ткачук 93
      Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
      сьогодні , 16:00 Дуже хочу потрапити на п'єдестал Кубка світу і виграти олімпійську медаль, – гірськолижниця Книш
      Станіслав Безушко 44
      Перемога Зеленського на виборах: чого слід очікувати від нього як президента України
      сьогодні , 15:29 Перемога Зеленського на виборах: чого слід очікувати від нього як президента України
      Ірина Вихрущ 4890
      Минфин отвел налоговый топор от национального ОПК
      сьогодні , 15:00 Минфин отвел налоговый топор от национального ОПК
      Андрій Воропаєв 1180
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук