ЦВК не вклалася в терміни з оголошенням результатів виборів: які можуть бути наслідки

ЦВК 5 серпня повинна була оголосити остаточні результати виборів до Верховної Ради. Однак, через численні факти фальсифікацій на дільницях та судові позови члени комісії не встигли цього зробити. Це був останній відведений для цього день. Які наслідки такого порушення – 24 каналу роз’яснив адвокат Ігнат Желіховський.

Тож, ЦВК мала визнати обраними останніх вісьмох народних депутатів по одномандатних округах. Зокрема, не вдалось встановити результати на одному окрузі №210. Там окружна виборча комісія (ОВК) не встигала здійснити призначений судом повторний підрахунок голосів на низці дільниць.

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ЦВК зобов’язала окружну виборчу комісію округу №210 не пізніше 16 години 6 серпня завершити повторний підрахунок голосів на 33 виборчих дільницях. А за результатами підрахунку внести зміни до встановлених підсумків голосування. Станом на 13:00 ЦВК отримала протокол про підсумки голосування у 210-му окрузі. Адвокат вважає, що ЦВК до 24:00 сьогоднішнього дня має можливість оголосити результати виборів по всіх одномандатних виборчих округах.

Про ситуацію на 210 окрузі, дивіться тут:

Вважаю, що порушення строків оголошення результатів не стане критичною проблемою для ЦВК. Єдине на що справді вплине ця ситуація – реєстрацію народних депутатів та дату початку роботи нового парламенту,

– наголошує адвокат.

Щодо можливого покарання для членів ЦВК чи ОВК. Відповідно до букви закону, ЦВК зобов’язана встановити результати виборів тільки у загальнодержавному окрузі. Власне, це вони й зробили. Зобов’язання ЦВК встановити результати виборів у одномандатних виборчих округах на законодавчому рівні не закріплено.

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Відповідно до закону "Про вибори народних депутатів України" ЦВК встановлює результати виборів у відповідних одномандатних округах, не пізніше як на 15-й день з дня голосування. Це робиться на підставі протоколів ОВК. Якщо ж ОВК не надали протоколів, відповідно ЦВК не змогло встановити результати. На думку адвоката, порушення строку встановлення результатів виборів у одномандатних виборчих округах для ЦВК не матиме жодних наслідків. Водночас, через правоохоронні органи ЦВК може створити "проблеми" персонально членам ОВК, якщо буде доведено їхню бездіяльність або умисні дії, які потягли за собою порушення строків, передбачених виборчим законодавством.



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