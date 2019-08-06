16:59
6 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому Путін вчить Трампа. "Російська демократія" на практиці
      Вєсті Кремля
      21:30, 5 серпня
      Вєсті.UA: Куди зник Гройсман. З якими тваринами асоціюються топ-політики
      Вєсті.UA
      19:26, 5 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ

      ЦВК не вклалася в терміни з оголошенням результатів виборів: які можуть бути наслідки

      408 Читать новость на русском
      ЦВК не встигла оголосити результати виборів до 5 червня
      ЦВК не встигла оголосити результати виборів до 5 червня / Фото Fecebook ЦВК

      ЦВК 5 серпня повинна була оголосити остаточні результати виборів до Верховної Ради. Однак, через численні факти фальсифікацій на дільницях та судові позови члени комісії не встигли цього зробити. Це був останній відведений для цього день. Які наслідки такого порушення – 24 каналу роз’яснив адвокат Ігнат Желіховський.

      Тож, ЦВК мала визнати обраними останніх вісьмох народних депутатів по одномандатних округах. Зокрема, не вдалось встановити результати на одному окрузі №210. Там окружна виборча комісія (ОВК) не встигала здійснити призначений судом повторний підрахунок голосів на низці дільниць.

      Тим часом: Не встигли: ЦВК не змогла оголосити остаточні результати виборів, як того вимагає закон

      ЦВК зобов’язала окружну виборчу комісію округу №210 не пізніше 16 години 6 серпня завершити повторний підрахунок голосів на 33 виборчих дільницях. А за результатами підрахунку внести зміни до встановлених підсумків голосування. Станом на 13:00 ЦВК отримала протокол про підсумки голосування у 210-му окрузі. Адвокат вважає, що ЦВК до 24:00 сьогоднішнього дня має можливість оголосити результати виборів по всіх одномандатних виборчих округах.

      Про ситуацію на 210 окрузі, дивіться тут:

      Вважаю, що порушення строків оголошення результатів не стане критичною проблемою для ЦВК. Єдине на що справді вплине ця ситуація – реєстрацію народних депутатів та дату початку роботи нового парламенту,
      – наголошує адвокат.

      Щодо можливого покарання для членів ЦВК чи ОВК. Відповідно до букви закону, ЦВК зобов’язана встановити результати виборів тільки у загальнодержавному окрузі. Власне, це вони й зробили. Зобов’язання ЦВК встановити результати виборів у одномандатних виборчих округах на законодавчому рівні не закріплено.

      Важливо: Офіційні результати парламентських виборів 2019 за партійними списками

      Відповідно до закону "Про вибори народних депутатів України" ЦВК встановлює результати виборів у відповідних одномандатних округах, не пізніше як на 15-й день з дня голосування. Це робиться на підставі протоколів ОВК. Якщо ж ОВК не надали протоколів, відповідно ЦВК не змогло встановити результати. На думку адвоката, порушення строку встановлення результатів виборів у одномандатних виборчих округах для ЦВК не матиме жодних наслідків. Водночас, через правоохоронні органи ЦВК може створити "проблеми" персонально членам ОВК, якщо буде доведено їхню бездіяльність або умисні дії, які потягли за собою порушення строків, передбачених виборчим законодавством.

      вибори до парламенту, скільки місця в Раді отримаю партії
       Сількм місць в парламенті отримають партії-переможці / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      У Росії під Ачинськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо на цей момент – фото, відео
      сьогодні
      10525
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Статті Публікації ЦВК Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      ЦВК не вклалася в терміни з оголошенням результатів виборів: які можуть бути наслідки
      сьогодні , 16:31 ЦВК не вклалася в терміни з оголошенням результатів виборів: які можуть бути наслідки
      Ірина Поліщук 408
      Рік з дня нападу на Гандзюк: зворушливі слова батька про смерть дочки
      сьогодні , 16:30 Рік з дня нападу на Гандзюк: зворушливі слова батька про смерть дочки
      Віталій Шабунін 97
      Прорахунки Порошенка: що завадило його партії здобути підтримку
      сьогодні , 16:00 Прорахунки Порошенка: що завадило його партії здобути підтримку
      Сергій Лещенко 368
      Позбавити не можна залишити: чому не можна скасовувати депутатську недоторканість
      сьогодні , 15:00 Позбавити не можна залишити: чому не можна скасовувати депутатську недоторканість
      Артем Овдієнко 1149
      Етикетки на продуктах оформлятимуть по-новому: що зміниться
      сьогодні , 13:30 Етикетки на продуктах оформлятимуть по-новому: що зміниться
      Ірина Поліщук 2976
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук