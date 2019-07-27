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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      ЦВК поскаржилась НАЗК на 4 партії, що брали участь у парламентських виборах: деталі

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      ЦВК поскаржилася до НАЗК на 4 партії через порушення використання грошей на виборах
      ЦВК поскаржилася до НАЗК на 4 партії через порушення використання грошей на виборах / "Главком"

      Центральна виборча комісія звернулася до Національного агентства з питань запобігання корупції. Антиикорупціонерам Центрвиборчком передав матеріали за результатами проміжних фінансових звітів деяких партій, що брали участь у позачергових парламентських виборах 2019 роках.

      У матеріалах мовилися про низку порушень щодо надходження та використання коштів виборчих фондів. Ці порушення під час налізу проміжних фінансових звітів виявила ЦВК.

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      На переконання комісії, неправильно використовували кошти виборчих фондів партії "Соціальна справедливість", "Громадянська позиція", Анатолія Гриценка, "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", а також "Партія Шарія".

      Відповідно до проміжних фінансових звітів, на передвиборчу кампанію "Соціальна справедливість" витратила 0,1 мільйона гривень, "Рух нових сил" – 3,9 мільйона гривень, "Партія Шарія" – 4 мільйони гривень. Натомість "Громадянська позиція" потрапила до 10 партій, які витратили найбільше, – політсилі Анатолія Гриценка знадобився 21 мільйон гривень.

      Якими є офіційні результати парламентських виборів

      Уранці 25 липня ЦВК порахувала 100% бюлетенів. У підсумку до Верховної Ради IX скликання проходять 5 партій, а саме "Слуга народу" (43,16%), "Опозиційна платформа – за життя" (13,05%), "Батьківщина" (8,18%), "Європейська Солідарність" (8,10%) і "Голос" (5,82%).

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      Зауважимо, що ані "Соціальна справедливість", ані "Громадянська позиція", ані "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", ані "Партія Шарія" не подолали 5% бар’єр. Найбільше голосів здобула власне остання політсила – 2,23%. "Громадська позиція", зі свого боку, здобула 1,04%. Натомість за решту політсил проголосували менше ніж 1% виборців.

      офіційні результати парламентських виборів
      Переможці позачергових парламентських виборів – 2019 / Інфографіка 24 каналу

      позачергові парламентські вибори-2019: хроніка останніх подій 
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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Парламентські вибори 2019 НАЗК
      Джерело: 24 канал
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