ЦВК відмовила в реєстрації колишньому політв'язню Павліченку: що про це відомо
Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації колишньому політв'язню Дмитру Павліченку, який планував балотуватися від округу № 214 в Києві.
Як пояснили в ЦВК, Дмитро Павліченко не подав певну особисту інформацію.
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На думку висуванця, рішення ЦВК було навмисним, аби усунути його як сильного кандидата.
Я вважаю, що одна із підстав, що мене бачать як одного із сильних кандидатів на цьому окрузі, по якому йде (я не хочу зараз озвучувати це прізвище) такий одіозний олігарх-корупціонер. І ще на стадії реєстрації вони намагаються все зробити, щоби не допустити сильних кандидатів напротивагу іншому... Хочу додати, що всі документи подані, сплата здійснена. Але перекручено взагалі все. І це не є підставою відмовити. Ми зараз будемо оскаржувати це рішення,
– розповів Павліченко.
Що відомо про Дмитра ПавліченкаСправа Павліченків – це справа за фактом вбивства 42-річного судді Шевченківського районного суду міста Києва Сергія Зубкова, яке сталося 21 березня 2011 року. Великий резонанс у суспільства викликало затримання підозрюваних Дмитра Павліченка та його старшого сина Сергія. У різних ЗМІ, блогах та соцмережах стала поширеною думка про неправомірність рішення суду. А друзі Павліченків, а також і небайдужі активісти привертали увагу громадськості до цієї справи. Футбольні фани всієї України оголосили протест проти міліцейського свавілля та несправедливого на їх думку суду.
Bизволення політв'язнів режиму Віктора Януковича розпочалося після відсторонення президента від влади. 24 лютого Верховна Рада прийняла постанову № 4202 про негайне звільнення політичних в'язнів. Серед них були і Дмитро та Сергій Павліченки.
Відео: коментар Дмитра Павліченка
Що відомо про округ № 214
Висуванці, яки вже зареєструвала ЦВК:
- Безніс Олександр Олександрович – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ".
- Бузницький Василь Юрійович – директор, ТОВ "Правові системи та технології", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".
- Васильєв Олександр Валерійович – лікар-отоларинголог, Олександрівська клінічна лікарня міста Києва, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.
- Васильчук Вадим Васильович – фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "ГОЛОС".
- Діжечко Максим Володимирович – народився 1 сiчня 1981 року в місті Гуково Ростовської області, Росія, громадянин України, бізнес-консультант, ТОВ "Енергобудмонтажсервіс", директор, ТОВ "МВД Груп", генеральний менеджер проекту, ГО "Юридична сотня", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".
- Кіпоренко Євген Валерійович – виконавчий директор, ТОВ "Антанта Тревел", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.
- Леденьова
- Анна Владиславівна – юрист, "Голдблум енд Партнерс", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.
- Маляревич Олесь Вікторович – директор, ТОВ "Кіномедія", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Європейська Солідарність".
- Медведенко Станіслав Юрійович – тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.
- Назаренко Юрій Юрійович – фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.
- Пригладь Володимир Вікторович – фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.
- Сагуйченко Євген Олександрович – тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Жовті Води Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".
- Фарфанюк Мирослав Андрійович – голова, громадська організація "Об’єднання учасників, ветеранів та інвалідів АТО "НАПАЛМ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.
- Ференс Богдан Володимирович – головний консультант, Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.
- Холкін Олег Анатолійович – керівник, ТОВ "ІСТ МЕЙД", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.
- Чумак Віктор Васильович – народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ", проживає в селі Хлепча Васильківського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ".
Також відомо, що в окрузі № 214 за підтримки партії "Слуга народу" балотуватиметься Сергій Швець, спеціальний кореспондент та ведучий у ТОВ ТРК "Студія 1+1". Однак наразі його ще немає в офіційному списку на сайті ЦВК.