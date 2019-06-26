ЦВК відмовила в реєстрації колишньому політв'язню Павліченку: що про це відомо

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації колишньому політв'язню Дмитру Павліченку, який планував балотуватися від округу № 214 в Києві.

Як пояснили в ЦВК, Дмитро Павліченко не подав певну особисту інформацію.

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На думку висуванця, рішення ЦВК було навмисним, аби усунути його як сильного кандидата.

Я вважаю, що одна із підстав, що мене бачать як одного із сильних кандидатів на цьому окрузі, по якому йде (я не хочу зараз озвучувати це прізвище) такий одіозний олігарх-корупціонер. І ще на стадії реєстрації вони намагаються все зробити, щоби не допустити сильних кандидатів напротивагу іншому... Хочу додати, що всі документи подані, сплата здійснена. Але перекручено взагалі все. І це не є підставою відмовити. Ми зараз будемо оскаржувати це рішення,

– розповів Павліченко.



Документи Павліченка



Що подав до ЦВК Павліченко



Чому відмовила ЦВК

Що відомо про Дмитра ПавліченкаСправа Павліченків – це справа за фактом вбивства 42-річного судді Шевченківського районного суду міста Києва Сергія Зубкова, яке сталося 21 березня 2011 року. Великий резонанс у суспільства викликало затримання підозрюваних Дмитра Павліченка та його старшого сина Сергія. У різних ЗМІ, блогах та соцмережах стала поширеною думка про неправомірність рішення суду. А друзі Павліченків, а також і небайдужі активісти привертали увагу громадськості до цієї справи. Футбольні фани всієї України оголосили протест проти міліцейського свавілля та несправедливого на їх думку суду.



Bизволення політв'язнів режиму Віктора Януковича розпочалося після відсторонення президента від влади. 24 лютого Верховна Рада прийняла постанову № 4202 про негайне звільнення політичних в'язнів. Серед них були і Дмитро та Сергій Павліченки.

Відео: коментар Дмитра Павліченка

Що відомо про округ № 214

Висуванці, яки вже зареєструвала ЦВК:

Також відомо, що в окрузі № 214 за підтримки партії "Слуга народу" балотуватиметься Сергій Швець, спеціальний кореспондент та ведучий у ТОВ ТРК "Студія 1+1". Однак наразі його ще немає в офіційному списку на сайті ЦВК.





Розташування округу № 214