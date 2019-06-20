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      ЦВК замінували в останній день реєстрації кандидатів у Раду

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      Центральну виборчу комісію замінували
      Центральну виборчу комісію замінували / 24 канал

      Центральну виборчу комісію замінували в останній день реєстрації кандидатів в народні депутати.

      Про закладену вибухівку невідомі повідомили близько 12 години. Через це процес прийому документів довелось призупинити, будівлю евакуювали. 

      Які партії-кандидати йдуть на парламентські вибори і які в них шанси – читайте у матеріалі 24 каналу

      Нині відповідальні служби проводять перевірку. На вулиці вже зібралися ті, хто ще не встиг зареєструватися.

      Похід до ЦВК на останній день відклало чимало претендентів. 20 червня комісія мала працювати до опівночі. О 14:00 планував завітати туди "Опозиційний блок".

      До слова, Центрвиборчком уже зареєстрував 1600 висуванців, з них 761 особа – у мажоритарних округах, ще 839 – за партійними списками. 19 червня документи подали партії "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Самопоміч" та "Батьківщина".

      Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
      рейтинг партій парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Рейтинг партій на парламентські вибори-2019 / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Парламентські вибори 2019 ЦВК Новини України Новини Києва Опозиційний блок Верховна Рада
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