ЦВК зареєструвала 66 однофамільців кандидатів у 43 округах: за одного платять 20 тисяч доларів

Центральна виборча комісія зареєструвала 66 однофамільців кандидатів в народні депутати України в 43-х мажоритарних округах.

Про це свідчать дані електронної системи Позачергових виборів народних депутатів України 2019 на офіційному сайті ЦВК.

При цьому на окремих округах взяти участь у передвиборній гонитві виявили бажання відразу по кілька кандидатів з однаковим прізвищем.

Так, на 133 окрузі в Одесі кандидатами в депутати зареєстровані відразу чотири людини на прізвище Баранський. Двоє з них – Віталії. При цьому, один Баранський – Віталій – є висуванцем "Опоблоку", а інший – Віктор – "Опозиційної платформи – За життя". Решта двоє Баранських – самовисуванці.

У 92 окрузі в Київській області йдуть чотири кандидати на прізвище Гудзенко. Три Віталії і один Віктор. У цьому ж окрузі балотуються три кандидати на ім'я Олександр Ференець. Різні тільки по батькові – Борисович, Володимирович і Петрович.

За реєстрацію в якості кандидата однофамільцям платять до 20 тисяч доларів США. Про це розповів один з народних депутатів України, які представляють Одесу у Верховній Раді.

"У 142 окрузі йде Антон Кіссе. Він зареєстрував "двійника" кандидата від "Слуги народу". Точно знаю, що в штабі Кіссе на це було виділено 20 тисяч доларів. Скільки дійшло до самого "двійника", сказати складно. Але потрібно розуміти, що кандидатів від "Слуги народу" дуже сильно бояться, тому застосовують проти них всі можливі технології", – розповів нардеп.

Згідно з сайтом ЦВК, однофамільці кандидатів в народні депутати України також зареєстровані у 18, 24, 26, 30, 33, 34, 38, 48, 63, 71, 72, 73, 78, 85, 87, 90, 91, 92, 94 , 95, 98, 103, 106, 107, 113, 124, 127, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 149, 178, 192, 197, 209, 217, 219 округах.