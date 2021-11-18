Ця людина дуже впливає на життя кожного українця, – Лещенко про замах на міністра

Поліціянти затримали людей, які планували вбити одного з українських міністрів. Мовиться про серйозного посадовця, який найбільше впливає на життя кожного з громадян України.

Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст та екснардеп Сергій Лещенко. За його словами, він отримав підтвердження за своїми джерелами.

До теми Поліція затримала людей, які планували вбити українського міністра

Лещенко: Особливо серйозний міністр

Про це журналіст написав у своєму телеграм-каналі, а згодом офіційно оголосили на сайті міністерства внутрішніх справ.

За моєю інформацією мовиться про одного із серйозних міністрів. Усі міністри серйозні, але є особливо серйозні,

– відзначив Лещенко.

Екснардеп зазначив, що вже затримали осіб, які планували замах на одного з міністрів українського уряду. "Перевірив і підтвердив за своїми джерелами", – додав він. Також Лещенко завуальовано пояснив, що міністр не перший день в уряді.

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