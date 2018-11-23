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      "Ця ідея приводить в тремтіння Москву": Філарет розповів про значення автокефалії

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      Після автокефалії в Україні не буде московського духу, – Філарет
      Після автокефалії в Україні не буде московського духу, – Філарет / Фото з відкритих джерел

      Українська церква стане основою миру в Україні і світі. Якщо вона отримає автокефалію, то в Україні більше не буде Москви та московському духу.

      Про це сказав предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет під час вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років у Верховній Раді.

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      Філарет наголосив, що УПЦ КП відіграла велику роль у процесі боротьби українців за утвердження власної держави. Тепер ж українське православ’я чекає на визнання автокефалії.

      Ця ідея приводить в тремтіння Москву, тому що, якщо українську церкву визнають автокефальною, то це означає, що Москви в Україні не буде, не буде московського духу,
      – сказав Філарет.

      Окрім того, предстоятель згадав Голодомор 1932-33 років. За його словами, урожай у тому році був, а от хліба не було.

      "Безбожне радянське керівництво, яке сиділо в Москві, вирішило знищити українців, щоб вони не переважали російський народ. Це одна з причин. Перепис 1999 року свідчить, що українців стало 65, а росіян стало більше", –зазначив він.

      Філарет вважає, що в тому, що Голодомор був спрямований на знищення українців, немає сумнівів і назвав його не голодом, а знищенням українського народу.

      Нас знищували, але ми живі, не тільки живі, але й утверджуємося… Душу і тіло ми положим за нашу свободу і це правда, бо ми в рабстві жити не хочемо і не будемо жити ніколи,
      – наголов голова УПЦ КП.

      Також предстоятель УПЦ КП висловив вдячність державам, які визнали Голодомор геноцидом українського народу.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      27-29 листопада у Константинополі відбудеться Синод Вселенського патріархату, на якому будуть розглядати питання про надання Томосу про автокефалію Православній церкві України.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?
      9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео

       

      Теги: Релігія Томос Єдина помісна церква Голодомор Філарет УПЦ КП Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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